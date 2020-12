Patty Jenkins nunca tomó en cuenta a la Justice League refilmada por Joss Whedon

En medio de la promoción de Wonder Woman 1984, la directora Patty Jenkins fue consultada sobre su postura ante la versión de cines de Justice League, una película que terminó siendo acreditada a Zack Snyder a pesar de que fue sometida a múltiples cambios a partir de un proceso de refilmaciones impulsados por los ejecutivos de Warner Bros y encabezado por el director Joss Whedon (The Avengers).

En ese sentido, la directora remarcó que el único camino es apartar a esa película del resto, especialmente en base a lo que hicieron de forma individual con la Wonder Woman interpretada por Gal Gadot. Según Jenkins, lo hecho en la película grupal que fue presentada en cines simplemente contradecía a lo que estipularon tanto en la película original de la amazona como en su secuela que está por estrenarse.

“Creo que todos nosotros, los directores de DC, tiramos eso fuera tanto como lo hicieron los fans”, explicó la directora a Cinemablend. “Pero también sentí que esa versión contradecía mi primera película de muchas maneras y a esta secuela, que ya estaba en producción”.

Sin entrar en detalles sobre las contradicciones, Jenkins también explicó que entendió lo problemático que sería hacer calzar a Justice League con sus películas de Wonder Woman, pero a su vez dejó en claro que lo que “siempre” intentó hacer fue respetar lo que ya había hecho Zack Snyder con el personaje desde Batman v. Superman.

“Siempre lo intenté... no le cambié el traje, porque nunca quise contradecir sus películas, ¿sabes? Pero aún así, tengo que tener mis propias películas y él me ha apoyado mucho en eso. Entonces, creo que la Liga de la Justicia fue algo atípico. Estaban tratando de convertir una cosa en otra. Y entonces eso se convirtió en algo como: ‘No reconozco a la mitad de estos personajes. No estoy segura de lo que está pasando’“, agregó Jenkins.

Wonder Woman 1984 será estrenada en cines y la plataforma de streaming HBO Max en Estados Unidos. En lugares como Chile, en donde los pasos han dado marcha atrás debido al avance del COVID-19, su lanzamiento sigue en duda.