Paul Thomas Anderson defendió a Netflix y el streaming: “La industria construyó multisalas y todo se volvió más grande y más mierdoso”

Como parte de la promoción de su próxima película, la dramedia “Licorice Pizza”, el director Paul Thomas Anderson abordó el estado de la industria y el dominio del streaming en tiempos de pandemia en entrevista con Variety.

De partida, el elogiado realizador de películas como Magnolia remarcó que ya trabajó con Netflix, en el cortometraje llamado “Anima”. realizado en colaboración con Thom Yorke, lo que definió como “un tiempo maravilloso” para llevar una danza abstracta a una audiencia más amplia.

“Así que tuve una experiencia increíble con ellos, pero también tengo una relación con Universal, Focus y MGM y ellos están en un negocio diferente. Un negocio que realmente amo y apoyo. Hay espacio para todo, supongo”, explicó.

En ese escenario, Anderson también remarcó que, como todos, se preocupa del estado de la experiencia cinematográfica en salas. “Pero me preocupo menos de lo que estaba hace cinco semanas. Con cada semana que pasa, parece ser que a las películas les está yendo mejor. A Venom 2 le fue bien. James Bond lo hizo bien. Todo lo malo parece estar retrocediendo. La parte mala sería si volviéramos a arañar justo donde estaba y estuviésemos haciendo la misma mierda de siempre y empujándola por la garganta de la gente que la compraran de nuevo”, agregó.

“Hemos escuchado sobre ese susto antes, de que solo se haga la misma mierda de siempre, y luego desaparece cuando salen algunas películas geniales que son de menor escala y un poco más creativas”, planteó Anderson. “No voy a mentir, hubo un par de momentos en los que pensé que el cielo se estaba cayendo. La industria de la exhibición tuvo una patada en los pantalones que era muy necesaria y de larga data, ¿no es así? Construyeron centros de 25 a 30 multisalas y todo ese tipo de cosas... y se hizo más y más grande y más mierdoso, y ¿sabes qué? ¿Te sorprende que estén vacíos? Bueno, ¿qué pensaste que iba a pasar? Construyeron estas pirámides para su desaparición”, planteó el director.

Paul Thomas Anderson además explicó que no tiene ningún tipo de problema con el hecho de que las personas descubran sus películas a través de plataformas de streaming. “No me importa si la gente descubre mi trabajo de ese modo. Espero que lo hagan mucho tiempo después de que yo haya muerto”, dijo.

Finalmente, consultado sobre qué películas ha visto en el último tiempo, el director declaró que “Shang-Chi” era una diversión buena, ya que en su casa están todos enganchados con las historias de Marvel, y también reveló que le gustó “Venom 2″.

Por otro lado, destacó a “Titane”, ya que pese a que no sea del agrado de todos sí es una muestra de “una realizadora verdadera”, y explicó que está entusiasmado con el trabajo que hará Will Smith en “King Richard”, ya que le encantó su trabajo en el drama “En Busca de la Felicidad”, una película de la que considera se debería hablar más.