Pedro Pascal recordó su participación en el piloto de la fallida serie de Wonder Woman

En 2011, antes de que Warner Bros diera pie a la nueva etapa de películas basadas en los personajes de DC, el canal estadounidense NBC trató de concretar una serie de Wonder Woman.

Aquel proyecto fue escrito por David E. Kelley (Big Little Lies) y pretendía mostrar a Adrianne Palicki (Agents of S.H.I.E.L.D) como una versión de Wonder Woman que no solo era una superheroína sino que también tenía su propia empresa y además mantenía una identidad civil. No obstante, como tendrán claro a estas alturas, la propuesta de la serie no prosperó y finalmente fue cancelada.

Pero aunque esa iniciativa solo alcanzó a filmar su episodio piloto, la fallida serie de Wonder Woman volvió a reflotar durante esta semana debido al lanzamiento en Estados Unidos de Wonder Woman 1984.

Después de todo, pese a que la nueva película de la amazona no tiene nada que ver con la cancelada serie, ambas producciones cuentan con participaciones de Pedro Pascal. Así, mientras en Wonder Woman 1984 el actor da vida a Max Lord, en el piloto televisivo de 2011 el protagonista de The Mandalorian fue Ed Indelicato, un detective de la policía de Los Angeles que servía como vínculo entre esa institución y la heroína.

Considerando ese curioso antecedente desde Variety aprovecharon una entrevista con Pascal para preguntarle qué tal había sido su experiencia en la fallida serie y el actor relató que estaba muy entusiasmado con el proyecto.

“Fue como un sueño hecho realidad. La influencia de David E. Kelley en la televisión cuando recién salí de la universidad era muy grande y vi todos los episodios de (la serie protagonizada por Palicki) Friday Night Lights”, dijo el actor. “También pensé que independiente de si (el piloto) era bueno o no, definitivamente sería recogido. Entonces eso cambiaría mi situación financiera significativamente, incluso si tenía media temporada antes de que se cancelara”.

“Pero ni siquiera lo escogieron. Volví a los procedimientos, ya sabes, CSI y eso. Tuve un año bastante malo después de eso en términos de trabajo muy esporádico”, añadió Pascal.

Pero aunque esa incursión de Pascal en el mundo de Wonder Woman no prosperó, el actor tuvo otra oportunidad de dejar su marca en la historia de las adaptaciones de la amazona con Wonder Woman 1984, un trabajo para el que él cree que a nadie le importó su pasado en la frustrada serie.

“En realidad no se me ocurrió, lo cual es una locura”, respondió Pascal al ser consultado respecto al potencial conocimiento de su participación en el piloto de cara a su elección como Max Lord para la secuela de Wonder Woman. “Deben haberlo sabido o no les importó. No estoy seguro, pero es algo así como algo anecdótico que pasó volando por encima de ellos”.

Wonder Woman 1984 se estrenó esta semana en Estados Unidos, pero recién podría llegar a países como Chile en enero de 2021.