PlayStation confirma que Sony Japan Studio será “reorganizado”

Esta semana comenzó a circular el rumor de que Sony Japan Studio sería cerrado ante su poca rentabilidad. Ahora se confirmó oficialmente que el estudio dejará de existir a partir del 1 de abril.

Según un comunicado enviado a IGN, Sony Interactive Entertaiment habla de una “reorganización” en la que “Japan Studio será re centrado en Team ASOBI, el equipo creativo tras Astro’s PLAYROOM, lo que permitirá al equipo enfocarse en una sola visión y elaborar en la popularidad de Astro´s PLAYROOM”.

Las funciones de producción externa, localización de software y manejo de IP para los títulos hasta ahora publicados por Japan Studio serán absorbidas por PlayStation Studios de manera global.

Durante su existencia, Sony Japan Studio desarrolló juegos como Ape Escape, LocoRoco, Knack, Shadow of the Colossus, Ico, The Last Guardian y Gravity Rush.