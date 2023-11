PlayStation Studios estaría preparando varios exclusivos no anunciados para un jugador en 2024

De acuerdo a un reciente reporte PlayStation Studios estaría preparando varios juegos para un jugador para 2024 los cuales aún no han sido anunciados.

La información proviene desde Resetera, donde estaban discutiendo que vendría tras el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2 de Insomniac Games.

En la ocasión, un usuario de la comunidad señaló que ”Creo que Death Stranding 2 y Rise of the Ronin serán sus grandes lanzamientos para un jugador de 2024. Probablemente no habrá grandes single player de PlayStation Studios”.

A esto, es que respondió shinobi602, desarrollador de Wushu Studios, quien en ocasiones ha filtrado información y que mencionó que “hay más cosas”, aunque agregando que “Que logren lanzarse [en 2024] o no es otra cuestión”.

Cabe recordar que recientemente se conoció que PlayStation estaría trabajando en una docena de juegos como servicio, de los cuales los primeros llegarían en algún punto del próximo año.