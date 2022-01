Por si quedaban dudas: Netflix confirmó que El Juego del Calamar tendrá una segunda temporada

Si todavía tenían dudas respecto al futuro de El Juego del Calamar, probablemente les ayudará saber que Netflix finalmente ratificó que la popular serie surcoreana volverá para una segunda temporada.

Esta semana en el marco de una conversación sobre las ganancias del cuarto trimestre de 2021 de Netflix el CEO de esa compañía, Ted Sarandos, confirmó que hay planes para otro ciclo del programa creado por Hwang Dong-hyuk.

“Absolutamente”, respondió Sarandos al ser consultado sobre si habrá una segunda temporada. “El universo ‘El Juego del Calamar’ acaba de comenzar”.

Pese a que aún no está claro cuáles son los planes de Netflix para este “universo de El Juego del Calamar” más allá de la segunda temporada de la serie, Variety destaca que Sarandos posicionó a esta producción entre las franquicias que el streaming considera como las más importantes para el crecimiento más allá de su catálogo de la mano de “experiencias en vivo, juegos y merchandising”.

Recuerden que El Juego del Calamar no tardó en posicionarse como el mejor estreno para una serie en la historia de Netflix (según las propias mediciones de la compañía) por lo que no resulta sorprendente que el streaming no quiera dejar partir a esta apuesta. Además, antes de estas declaraciones de Sarandos, el propio Hwang había confirmado que estaba tramando otro ciclo de la serie e incluso planteó que Netflix estaría interesado un tercer ciclo.

Por ahora no está claro cuándo podría estrenarse la segunda temporada de El Juego del Calamar.