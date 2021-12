Prepárense para el regreso del cazarrecompensas con un nuevo avance y una nueva foto de The Book of Boba Fett

Disney Plus dio a conocer un nuevo adelanto de The Book of Boba Fett. Este video promocional para la próxima serie de Star Wars solo incluye algunas escenas nuevas, sin embargo, no deja de ser llamativo.

Después de todo, las nuevas secuencias de este avance titulado “The Return” no solo contemplan Boba Fett y Fennec Shand asumiendo el liderazgo del mundo criminal de Tatooine desde lo que alguna vez fue el Palacio de Jabba, sino que también se muestra brevemente al cazarrecompensas titular fuera de su armadura en lo que parece ser una secuencia previa a su aparición en la segunda temporada de The Mandalorian.

De hecho, este adelanto también incluye la escena de Boba Fett en lo que parece ser un tanque de bacta y que anteriormente ya había generado especulaciones respecto a cómo se explicará en la serie el escape de Boba Fett desde el Pozo de Sarlacc.

Pero ese adelanto no es el único contenido nuevo de The Book of Boba Fett que se reveló esta semana y previamente la revista Total Film también habría revelado una imagen que pueden ver a continuación.

The Book of Boba Fett se estrenará el 29 de diciembre mediante Disney Plus.