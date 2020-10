Ray Fisher dice Warner Bros. mintió sobre la elección de Joss Whedon para conducir las refilmaciones de Justice League

Cuando Ray Fisher comenzó a plantear sus acusaciones contra Warner Bros, Joss Whedon y Geoff Johns a mediados de este año, el actor lo hizo rescatando un video de la Comic-Con de San Diego de 2017 donde aparecía planteando que “Joss (Whedon) es un gran tipo y Zack (Snyder) eligió a una buena persona para que entrara, limpiara y terminara por él”.

Desde ese momento ya han pasado varios meses y declaraciones que han ido escalando en su calibre hasta llegar a acusaciones cruzadas de Fisher y Warner Bros.

Pero ahora, cuando todo apunta a que Zack Snyder conducirá nuevas filmaciones para completar su versión de Justice Legue, Fisher quiso volver al principio de la disputa y en una extensa entrevista con Forbes acusó que Warner Bros. habría mentido sobre la elección de Whedon para completar el trabajo en Justice Legue años atrás.

Como recordarán, Zack Snyder dejó el trabajo en Justice Legue por una delicada situación familiar y Warner Bros anunció con bombos y platillos que el director de Man of Steel habría elegido a Whedon para completar la película. Algo que solo fue ratificado de manera positiva por el elenco en la mencionada convención.

Sin embargo, Fisher sostiene que el estudio le mintió al respecto al elenco y el equipo de Justice Legue e incluso estableció pautas sobre el tema.

“Para empezar, se les dijo al elenco y al equipo que Zack había elegido a Joss para que terminara la película por él. No supe hasta después de las nuevas grabaciones que eso era una completa mentira”, señaló Fisher. “Escuché susurros y rumores de cosas que estaban fuera de lugar detrás de escena, pero nada concreto hasta mucho más tarde. Nos hicieron ir a la Comic-Con de San Diego en 2017 y decir que Zack eligió a Joss y que Joss era un gran tipo. Todavía tengo el correo electrónico con esos puntos de conversación”.

Las nuevas filmaciones de Justice League que fueron conducidas por Whedon en 2017 terminaron por alterar considerablemente la propuesta original de la película y eliminaron varios puntos que probablemente volverán a figurar cuando Snyder presente su versión de la cinta en 2021.

En ese sentido, Fisher además planteó que decidió hablar sobre este tema recién durante este año porque considera que existiría un factor racial en los cambios de la película.

“Lo que prendió fuego a mi alma y me obligó a hablar sobre Joss Whedon este verano fue que me informaran de que Joss había ordenado que se cambiara la tez de un actor de color en la post-producción porque no le gustaba el color de su tono de piel”, acusó Fisher. “Hombre, con todo lo que ha sido 2020, ese fue el punto de inflexión para mí”.

“Siempre sospeché que la raza era un factor determinante para la forma en que iban las cosas, pero no fue hasta el verano pasado que pude demostrarlo”, añadió.

Hasta ahora Whedon ha respondido a las acusaciones de Fisher y el actor sigue en una disputa con la división de películas de la compañía por la investigación al respecto.