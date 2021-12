Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth para Nintendo Switch se retrasa hasta el 28 de enero

La versión para Nintendo Switch de Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, que se esperaba que se lanzará en diciembre se ha retrasado hasta enero en occidente, según fue dado a conocer recientemente.

Desde los desarrolladores Team Ladybug y WSS Playground, dieron a conocer que el juego que se lanzaría el 16 de diciembre, ya no lo hará hasta el 28 de enero. En Asia se mantendrá la fecha de lanzamiento para diciembre, llegando junto con la versión de PS5, PS4, Xbox One y Xbox Series del juego.

Cabe recordar que Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth se lanzó en formato de acceso anticipado a través de Steam en marzo del 2020, pero no fue hasta marzo de 2021 que se lanzó completamente.

Por el momento no se dieron a conocer las razones tras este retraso.