Review | Xenoblade Chronicles Definitive Edition, la mejor versión de este RPG

Xenoblade Chronicles es sin duda un gran JRPG uno de los grandes títulos del género de los últimos años, y es que el juego que fue lanzado originalmente para la Nintendo WII en 2010, logró cautivar con su historia y jugabilidad.

Publicado por Nintendo y desarrollado por Monolith Soft, el juego tuvo un gran éxito al momento de su lanzamiento, al nivel que aunque el plan inicial no involucraba su lanzamiento en América, la presión hizo que finalmente el juego llegara a occidente en 2012. Desde ahí el juego se ha vuelto muy querido, tuvo una versión en Wii U, y recientemente en Nintendo Switch, de la cual hablaremos ahora.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition, como es llamada este remasterizado del clásico juego, el cual cuenta con todos los elementos que se destacaban en el título original, una historia que cautiva, personajes atractivos, y una jugabilidad bastante simple a primera vista pero con una gran complejidad si es que queremos dominarla por completo. Se podría pensar que el juego es el mismo de hace unos años, y prácticamente lo es, siendo la gran diferencia sus nuevos gráficos, con algunos de sus diseños rehechos desde cero para darle una nueva vida.

Es así, como no encontraremos cambios en la historia o en los escenarios, todo es tal como el juego original pero luciendo mejor que nunca. Esto sin duda puede llevar a muchos decir que quizás no es la mejor opción si es que ya jugaste el título de Wii o Wii U, y puede que en algunos casos sea verdad, pero si no lo has jugado o quieres recordar esta entrega sin duda esta versión es la mejor forma de hacerlo.

En cuanto a la historia, para todos aquellos que desconocen de que va, se desarrolla sobre el cuerpo de dos colosos que combatieron muchos años atrás. Tras el combate y de que ambos cuerpos quedaran inmóviles, una serie de razas surgieron sobre sus cuerpos, y puntualmente todo el mundo donde se desarrolla la historia. Es en este mundo donde controlamos a un joven llamado Shulk, quien logra blandir una legendaria espada conocida como Monado.

Por otro lado, el sistema de combate es bastante particular con elementos que llaman la atención y otros que pueden generar un tanto de duda. El personaje ataca de forma automática a los rivales, con lo cual el jugador puede moverse con libertad por el escenario e ir escogiendo las diferentes habilidades las cuales cuentan con un tiempo de recarga. El tener ataques básicos automático sin duda puede parecer un tanto extraño, pero luego de un tiempo uno se acostumbra y cuando ya comprendes el sistema de combate es que se vuelve realmente atractivo, y es que cada habilidad tienen diferentes efectos, por lo que elementos como nuestra posición frente al rival o la combinación que utilicemos pueden disparar el daño que hagamos.

Este sistema de combate aunque inicialmente es bastante simple de comprender cuenta con una profundidad digna de un JRPG, con variadas opciones de personalización para los personajes, opciones para potenciar sus habilidades, así como combinaciones posibles con nuestros compañeros.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition, presenta algunas mejoras con respecto al juego original, por ejemplo cuenta con nuevos tutoriales para entender todo a la perfección, y marca de forma más clara los diferentes objetos, con lo cual no tendrás que dar enormes vueltas para encontrar lo que buscas. De igual forma, el combate se ha visto simplificado con algunas ayudas como un símbolo de exclamación que aparece sobre las habilidades y que significa que esta habilidad puede activar sus habilidades adicionales.

Sumado a esto, se agregó una nueva característica que permite cambiar la dificultad del juego in-game, con lo cual puedes pasar al “Modo Experto”, volviendo el juego todo un desafío, o al “Modo Fácil”, lo cual lo volverá un paseo por el parque y se vuelve ideal para todos aquellos que sólo quieren disfrutar de la historia sin tener que esforzarse mucho.

Quizás la gran novedad que trae este juego es “Futuros Conectados”, un epílogo de la historia, el cual transcurre un año después del título original, y que muestra el presente de este mundo tras los hechos finales del juego. La verdad esta historia no está al nivel del juego original, y cuenta con un sistema de combate más simplificado que el juego, por lo que se siente bastante débil en relación a la entrega principal, y más como un relleno. Sumado a esto la historia está lejos de ser memorable, por lo que a menos que quieras conocer un poco más de que pasó con los personajes, es algo completamente evitable.

En cuanto a la banda sonora, esta ha sido re-grabada y cuenta con nuevos arreglos, por lo que si ya era buena en la entrega original, ahora se escucha mejor que nunca. De todas formas, si prefieres la banda sonora original, puedes escoger con cual jugar el título.

En conclusión, Xenoblade Chronicles Definitive Edition es sin duda la mejor versión de este gran JRPG, un título que vale la pena la jugar y volver a jugar si es que ya lo terminaste en su época. La música y los nuevos diseños sin duda se lucen en esta entrega, mientras que las ayudas en la jugabilidad lo vuelven mucho más amigable para aquellos que no están habituados a este género.