Review | Xiaomi 12 Pro, una potente y sólida apuesta

La compañía Xiaomi sigue apostando fuerte por el mercado de la gama media en lo que compete a los smartphones, entregando dispositivos que generalmente cuentan con prestaciones técnicas por sobre el promedio. Pero obviamente ese no es su único campo de juego, ya que también está en todas las líneas que se disputan en el mercado, incluyendo poderosos equipos de gama alta que buscan seguir solventando a la posición que ha logrado la marca china en los últimos años.

Tomen por ejemplo de esos últimos dispositivos a su más reciente joya de la corona, el Xiaomi 12 Pro, su nuevo máximo exponente que a grandes rasgos es el sucesor del Xiaomi Mi 11 y el cual llama la atención desde el momento en que lo tomas en tus manos, ya que de partida se trata de un equipo que se siente bastante liviano, pues solo cuenta con un peso de 204 gramos. Asimismo, tampoco es prominente en su tamaño, ya que solo cuenta con un grosor de 8.2 mm.

Con un diseño de bordes curvados, un pequeño módulo para la cámara que realmente llama la atención en tiempos en donde esos apartados son cada vez más prominentes, junto a la textura de su construcción posterior e inclusive su color, de las primeras cosas a destacar con este equipo es el hecho de que cuenta con una carta de presentación bastante elegante.

A esa carta de presentación se suman las características técnicas en las que la mayoría de los consumidores ponen el ojo desde el comienzo, incluyendo una pantalla con varios elementos presentes en todos los tope de línea de la actualidad, un procesador que está en varios de los equipos más avanzados del último año, una potente batería con carga rápida y un sistema de sensores fotográficos que cumplen con todo lo que un usuario espera de un equipo del año 2022.

Pantalla: LTPO Amoled de 6.73 pulgadas con resolución 2K (1440 x 3200 píxeles) y 120Hz de tasa de refresco; compatible con HDR10+ y Dolby Vision.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de ocho núcleos.

Memoria: 8GB de RAM y 256GB de ROM

Cámara: Sensores principal con estabilización óptica (f/1.9), teleobjetivo (f/1.9) y ultra gran angular (f/2.2), cada uno de 50 megapixeles. Sumen un zoom óptico de 2X y un sensor frontal para selfies de 32 megapixeles (f/2.5). Video en 8K de hasta 24fps o 4K de hasta 60fps con HDR10+.

Batería: 4.600 mAh con carga rápida de hasta 120W. También puede utilizar una carga inalámbrica rápida de 50W.

El Xiaomi 12 Pro además cuenta con cuatro altavoces estéreo, conectividad 5G, Wi-Fi6, NFC, Bluetooth 5.2, un puerto USB-C, lector de huellas en pantalla, reconocimiento fácil y todo corriendo en Android 12 con la capa de personalización de Xiaomi, que ya va en el sistema MIUI 13.

En ese último apartado, que siempre es un tema no menor en los equipos Android, ya que no todos los usuarios quedan contentos con los diferentes focos que tienen las capas de personalización que agrega cada compañía, es necesario recalcar que el equipo de partida cuenta con accesos rápidos de configuración poco intuitivos, pero al menos viene equipado con las herramientas clásicas de Xiaomi que entregan un dominio bastante amplio sobre el equipo, ya sea en aspectos de seguridad, personalización visual, limpieza de archivos y las características básicas de productividad que están en este tipo de equipos.

Además, obviamente el hecho de que el equipo sea más poderoso y corra sin problemas con cualquier aplicación ayudó al rendimiento general y que no se sintiese un exceso de pre-carga como ocurría en el pasado con equipos de gama media, pero personalmente siempre preferiré equipos que no incluyan aplicaciones precargadas o no requieran instalar secciones por partes como es e caso de los modos de la cámara.

Aún con lo anterior, en términos de rendimiento este equipo opera sin ningún tipo de problemas, ya sea que tengas más aplicaciones de lo habitual o inclusive te llenen de notificaciones en cada minuto.

Más allá de esa base de operación óptima en el rendimiento, todo equipo de gama alta que se precie de tal requiere de una pantalla que concrete un impacto visual desde su encendido y en este caso hablamos de una pantalla muy fluida que cuenta con colores vívidos que realmente lucen cada vez que reproduces contenido en alta definición. Al mismo tiempo, es importante destacar el trabajo de negros que logra el dispositivo por las características propias de una pantalla Amoled.

En cuanto a las cámaras, el trabajo fotográfico también está muy bien, partiendo por la propia aplicación, que cuenta con todos los modos recurrentes de la actualidad: ya sea uno Pro para meter mano en cada ajuste, uno retrato que incluye filtros, nocturno, panorámica, vlog, timelapse e inclusive una exposición prolongada, por nombrar solo algunos.

Asimismo, los resultados en las imágenes capturadas por el smartphone realmente están muy bien, inclusive en elementos como las fotografías de noche que generalmente representan el mayor desafío o, de plano, la prueba de fuego. Y aunque con una buena luz casi toda cámara de un smartphone de los últimos años rinde, en este caso también se logran buenas imágenes con baja luminosidad, de resultados sin ruido ni colores de iluminación quemados.















Finalmente, en el último elemento base principal, la batería está bien sin un uso extremadamente intensivo, pero de todas formas la capacidad podría haber sido mayor a los 4,600 mAh que posee debido al consumo energético de varios de sus apartados como es el brillo de la pantalla.

En todo caso, para un día de uso básico no hay realmente problemas con este equipo, ni siquiera teniendo activadas todas las caracterísitcas de su pantalla. En esa línea, si se quiere mejorar la autonomía a medio día, debido a que se nos olvidó cargar en el día anterior, el proceso de la carga rápida permite que en solo 10 minutos se logre subir más de un 50% de la energía. De hecho, en menos de 20 minutos ya estarán completamente listos, especialmente si se hace uso del gigantesco cargador que viene incluido en la caja.

Así que con todo lo anterior, solo resta destacar que la apuesta de este Xiaomi 12 Pro sale bastante bien parada, especialmente considerando que hoy por hoy hay equipos premium de tope de línea que superar sin problemas la barrera del millón de pesos, lo que provoca que no poca gente le de vuelta a la adquisición de ese tipo de dispositivos. Ahora, eso no quiere decir que este sea un equipo económico, pero obviamente saca un poco de ventaja en la comparación y tiene armas para plantarse de frente a frente a todas las otras alternativas Android.

El Xiaomi 12 Pro tiene un valor de 789.990 pesos chilenos en la tienda oficial de Xiaomi, claro que por ese valor la compañía también incluye los audífonos Buds 3T Pro y el reloj Watch S1 Active GL.