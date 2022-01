Robert Pattinson tiene una interesante visión sobre la regla de que Batman no debe matar

¿Cuáles son las bases más importantes de la caracterización de Batman? Si comenzamos por lo más simple todo apunta al traje y artilugios del vigilante de Gotham, pero obviamente Batman no ha existido por más de 80 años solo por esos elementos y en el mito de Bruce Wayne también hay consideraciones importantes como la tragedia de sus padres, su dinámica con Alfred Pennyworth y las reglas de su cruzada contra el crimen.

En ese sentido, durante los últimos años se ha hablado mucho sobre si Batman debería matar o no y es que aunque usualmente se plantea que la regla es que el hombre murciélago es no matar a nadie, apuestas como Batman v Superman han desafiado esa noción y han provocado que los fanáticos discutan una y otra vez sobre aquella premisa del Caballero Oscuro.

Pero aunque probablemente nunca se llegará a un consenso definitivo al respecto en los confines del internet, recientemente Robert Pattinson entregó su opinión sobre el tema.

El actor que interpretará al personaje titular en The Batman conversó con Premiere sobre su aproximación al hombre murciélago y explicó su visión respecto a la regla de que Batman no debe matar.

“Existe esta regla con Batman: no debe matar. Se puede interpretar de dos maneras. O solo quiere infligir el castigo apropiado, o quiere matar y su autocontrol se lo impide”, dijo Pattinson (vía The Direct). “Lo imaginé así desde el ensayo de la primera pelea, pensé que era más divertido: ¡algo en él solo quería cortarle la garganta al tipo! Me dije que si pasa las noches persiguiendo criminales, es imposible que no disfrute de ello. Tiene dolor y es un deseo que lo abruma. Y a fuerza de llamar, su mente se aclara, se calma, llega a un estado cercano a la plenitud. Estoy seguro que en esta primera pelea logra convencerse de que todos los tipos frente a él son los que mataron a su madre (Risas). Y eso le permite desahogar toda su rabia”.

“Lo interesante es que este Batman prácticamente vive en la cuneta. No está en casa solo está en la calle cuando lleva puesto el traje. ¡Vive una vida criminal, pero sin cometer delitos! Sentí que podía sacar algo de eso”, añadió el actor. “De todos modos, ¡solo podría interpretar a un superhéroe si fuera realmente sucio! (Risas)”.

Si eso fue lo que Pattinson tenía en mente cuando filmó The Batman podemos esperar que las peleas de la película tengan un carácter bastante brutal, pero para comprobarlo tendremos que esperar hasta este 3 de marzo cuando la cinta finalmente llegará al cine. Aunque claro, este fin de semana se reveló un nuevo clip de que pueden usar para alivianar esa espera.

The Batman se estrenará en marzo.