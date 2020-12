Rowan Atkinson, el actor detrás de Mr. Bean, luchará con una abeja en una nueva serie de Netflix

Rowan Atkinson es conocido mundialmente por su trabajo como Mr. Bean, pero pronto el comediante buscará conquistar al público con un nuevo personaje que presentará en el marco de una nueva comedia para Netflix.

Esa comedia se llamará Man vs Bee y, de acuerdo a Deadline, mostrará a Atkinson como un sujeto que lucha contra una abeja. Sí, leyeron bien.

Man vs Bee fue creada por Atkinson y Will Davies (Johnny English, How to Train Your Dragon) y bajo el amparo de la compañía de producción HouseSitter Productions, esta es su sinopsis:

“El reconocido actor y comediante Rowan Atkinson interpreta a un nuevo personaje en esta desenfrenada comedia. Un hombre se encuentra en guerra con una abeja mientras cuida una lujosa mansión. ¿Quién ganará y qué daño irreparable se hará en el proceso?

Pero aunque Man vs Bee podría ser suficientre para los fanáticos del actor tras Mr. Bean, Netflix planea sumar más contenido desarrollado en Reino Unido a su plataforma y recientemente también anunció a otros seis proyectos que serán filmados y amparados por compañías de ese país.

Esos proyectos son: