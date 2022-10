Ryan Coogler quiso dejar su carrera como director tras la muerte de Chadwick Boseman

En poco más de un mes finalmente llegará a los cines Black Panther: Wakanda Forever, la nueva película de Ryan Coogler para Marvel Studios. Pero aunque a estas alturas está claro que Coogler escribió y dirigió esa producción, aparentemente aquello no estuvo asegurado siempre.

En una reciente entrevista con EW a propósito del mencionado estreno de la secuela de Black Panther, Coogler abordó cómo fue trabajar en esa entrega tras la muerte de Chadwick Boseman. Después de todo, el actor que falleció en 2020 debido a un cáncer de colón, no solo interpetaba a T’Challa, el héroe principal, sino que también estuvo incolucado en todo el proceso creativo de Black Panther (2018).

Previamente Cooggler ya había dicho que no fue sencillo trabajar en Black Panther: Wakanda Forever, pero ahora indicó que en un minuto incluso quiso dejar su carrera como director.

“Llegué a un punto en el que pensé: ‘Me voy de este negocio’”, dijo Coogler. “No sabía si podría hacer otro período de película, (y mucho menos) otra película de Black Panther, porque me dolió mucho. Yo estaba como, ‘Hombre, ¿cómo podría abrirme para sentirme así otra vez?’”.

No obstante, en su proceso de recordar a Boseman con viejas entrevistas y material de archivo, Coogler comenzó a pensar en el futuro de la saga de Black Panther.

“Estaba estudiando detenidamente muchas de nuestras conversaciones que tuvimos, hacia lo que me di cuenta que era el final de su vida. Decidí que tenía más sentido seguir”, explicó el director.

Así, Black Panther: Wakanda Forever finalmente conservó a Coogler como director y fue tomando forma como una película que en pantalla se despedirá de T’Challa y fuera de ella también respetará lo que hizo Boseman con el perosnaje ya que, como justificó Kevin Feige, se optó por no elegir a otro actor para interpretar a T’Challa.

“Es mi trabajo como cineasta hacer cosas con las que tengo integridad personal”, comentó Coogler. “Si no creo en lo que estoy haciendo, me será difícil lograr que otras personas hagan su mejor trabajo. Para que hagan su mejor trabajo, tienen que creer en él. Al final del día, las elecciones que hacemos tienen que sentirme verdaderas. Cuando los cineastas hacen cosas que no les parecen verdaderas, puedes sentirlo. Y argumentaré que esos proyectos no tienen ninguna posibilidad de funcionar”.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el 10 de noviembre.