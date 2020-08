Ryan Reynolds bromeó sobre su participación en el Snyder Cut de Justice League

El lunes pasado comenzó a circular un rumor que sostenía que Ryan Reynolds estaría siendo considerado para interpretar a Hawkman en la película de Black Adam. Este supuesto reporte provenía de un portal que se dedica a dar este tipo de informaciones pero que no tiene una muy buena reputación y, antes de que las especulaciones comenzaran a crecer, el propio Reynolds se encargó de echar por tierra esos rumores.

A través de su cuenta de Twitter el actor señaló directamente que aquel reporte era falso pero, mientras su apreciación por Dwayne Johnson ciertamente es singular, lo que más llamó la atención de la respuesta de Reynolds fue su mención al Snyder Cut de Justice League.

Si bien Reynolds fue bastante directo al decir que no aparecerá en Black Adam, el actor quiso jugar con los rumores y teorías que los vinculan a la versión de Justice League de Zack Snyder.

“No interpretaré a Hawkman en Black Adam. Aunque generalmente hago lo que sea que La Roca me dice que haga. Sin embargo, me encantaría estar en la película de Justice League de Zack Snyder y he oído que ya puedo estar en ella”, señaló el actor antes de incluir el hashtag “#SnyderCut”.

Por supuesto, Ryan Reynolds interpretó a Hal Jordan/ Green Lantern en la criticada película de 2011 pero, como durante los últimos años el actor se ha dedicado a bromear bastante sobre ese rol, sus palabras probablemente no deben ser tomadas como algo más que una humorada.

La versión de Justice League de Zack Snyder se estrenará en 2021.