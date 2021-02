Sarah Michelle Gellar tras las acusaciones de Charisma Carpenter contra Joss Whedon: “Estoy con todos los sobrevivientes de abuso”

La protagonista de Buffy the Vampire Slayer también habló de las acusaciones que Charisma Carpenter realizó contra Joss Whedon. En una publicación en su cuenta de Instagram, Sarah Michelle Gellar aseguró que apoya a las personas que cuentan sus testimonios sobre situaciones de abuso y dijo que no quiere estar vinculada para siempre al creador de la serie de la cazavampiros.

“Si bien estoy orgullosa de que mi nombre esté asociado con Buffy Summers, no quiero que me asocien para siempre con el nombre de Joss Whedon”, escribió Gellar. “Estoy más concentrada en cuidar a mi familia y sobrevivir a una pandemia actualmente, por lo que no haré más declaraciones en este momento. Pero estoy con todos los sobrevivientes de abuso y estoy orgullosa de ellos por hablar”.

Durante este martes Charisma Carpenter, la actriz que interpretó a Cordelia Chase en Buffy the Vampire Slayer y Angel, denunció que Whedon tenía un mal comportamiento en ambas series y además detalló algunos episodios abusivos que experimentó con el director mientras estaba embarazada.

En 2009 Carpenter ya había planteado que Whedon se comportó mal con ella a raíz de su embarazo, sin embargo, ahora la actriz quiso ahondar el tema impulsada por el movimiento Time’s Up y su participación en la investigación de WarnerMedia sobre las condiciones laborales en las refilamciones de Justice League.

Si bien Carpenter fue quien realizó la publicación, sus palabras han propiciado declaraciones por parte de otras actrices de Buffy. Así, mientras Michelle Trachtenberg compartió la publicación de Gellar diciendo que esto “se tenía que conocer”, Amber Benson señaló que la serie tenía “un ambiente tóxico y comenzaba desde arriba”.