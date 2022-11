Scarlett Johansson protagonizará una serie de la novela Just Cause para Amazon Prime Video

Scarlett Johansson protagonizará y producirá una nueva serie para Amazon Prime Video. Se trata de Just Cause, una adaptación de la novela homónima de John Katzenbach.

Esta serie ya cuenta con una orden para su realización por parte del streaming de Amazon y será un llamativo hito en la carrera de Johansson. Después de todo, no solo marcará el primer gran papel televisivo de la actriz, sino que también será su regreso a esa historia porque en 1995, cuando tenía solo 10 años, Johansson fue parte de la película de Just Cause como hija del personaje de Sean Connery.

Pero en la serie Johansson no retomará el papel sino que será la protagonista como Madi Cowart, ”una reportera en apuros de un periódico de Florida enviada para cubrir los últimos días de un preso en el corredor de la muerte” según explica Deadline.

La serie de Just Cause contará con Christy Hall (I’m Not OK With This, Daddio) como guionista, mientras la These Pictures de Johansson y Warner Bros. TV producirán para Prime Video.