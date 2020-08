Se filtran trajes que llegarán a Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout se ha convertido en todo un suceso del mundo de los videojuegos durante las últimas semanas, y como todo juego popular ya comenzaron a surgir las filtraciones de la mano del minado de datos.

En este caso las filtraciones, que son habituales en juegos como Fortnite, provienen del usuario de Twitter, Hypex, quien compartió los trajes que están por llegar y, entre los que se encuentran varias colaboraciones con otros títulos.

Sumado al traje de Team Fortress 2 anunciado durante la jornada de hoy, es que es posible ver en la filtración una colaboración Devolver Digital, lo que llegará atuendos basados en GRIS, My Friend Pedro, Enter The Gungeon, The Messenger, Gato Roboto y Hotline Miami.

También es posible ver una colaboración con otro de los títulos de Valve, Half-Life, con atuendos de Gordon Freeman y Alyx.

Pero esto no es todo lo que se encontró en los datos del juego, ya que también se encontraron referencias a iOS y Android, lo que podría significar una futura llegada a dispositivos móviles.