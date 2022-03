Sony aseguró que los juegos para un solo jugador seguirán siendo importantes para la compañía

Luego de la adquisición de Haven Studios por parte de Sony, el jefe de PlayStation, Herman Hulst, se refirió al futuro de los juegos de un solo jugador asegurando su continuidad. Considerando que la compañía tiene planes de lanzar 10 juegos de servicio en vivo (como Fallout 76 o Destiny) para 2026.

En una entrevista con GamesIndustry.biz, Jade Raymond de Haven Studios y Herman Hulst hablaron sobre la reciente compra de Sony. Además, Hulst dijo que la compañía sigue teniendo planes de crear juegos de un solo jugador, pero que PlayStation está “invertida en juegos de servicio en vivo”.

“Obviamente, siempre seguiremos haciendo estos juegos narrativos para un solo jugador como Ghost of Tsushima, The Last of Us y Horizon Forbidden West”, dijo Hulst. “Pero ha notado correctamente que hemos invertido en juegos de servicio en vivo, porque eso es increíblemente emocionante para nosotros. Nos permite construir mundos más grandes, nos permite crear conexiones sociales realmente significativas entre los jugadores”.

Las declaraciones de Hulst coinciden con los planes revelados por Sony en febrero, donde la empresa aseguró que tiene planeado lanzar 10 juegos de servicio en vivo (o Live-Service) para marzo de 2026.

“Tenemos bastantes (juegos) ahora en desarrollo o conceptualización, así que sí, estamos configurando capacidades internamente”, agregó Hulst. “Pero exactamente por esa razón, es tan emocionante para nosotros dar la bienvenida a la familia a un grupo de personas que tienen mucha experiencia con los juegos de servicio en vivo. Tener esas capacidades centrales que estamos configurando interactúan con personas que tienen lo he estado haciendo durante mucho tiempo... esa noción de que los clientes exigentes crean grandes capacidades, que generalmente es cierta en el desarrollo de juegos”.

Al igual que Microsoft, Sony ha estado adquiriendo nuevos estudios y talentos para sumarse a sus filas, así como lo había hecho previamente con Bungie en enero. Herman Hulst elogió a la desarrolladora diciendo: “Muchas personas han intentado construir un servicio en vivo exitoso y han fallado. Porque es realmente difícil. Así que el éxito de Destiny es muy especial”.

Actualmente, Haven Studios está desarrollando una nueva “experiencia” multijugador AAA para PlayStation 5, con Jade Raymond confirmando que el equipo ya ha logrado un “progreso increíble” en el videojuego.