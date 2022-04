Sony deshabilitó la opción para acumular suscripciones de PlayStation Plus

Sony pausó una opción que hasta ahora estaba disponible en sus servicios de suscripción de PlayStation. Se trata de la acumulación de membresías para PlayStation Now y PlayStation Plus.

Resulta que de cara a lo que será el lanzamiento de la versión renovada de PlayStation Plus, Sony actualizó la página de preguntas y respuestas para la actual versión del servicio en Estados Unidos y confirmó que los usuarios ya no pueden activar sus membresías pre-pagadas y así acumular meses de suscripción.

“A medida que nos preparamos para lanzar el nuevo servicio de membresía de PlayStation Plus, estamos trabajando entre bastidores para que la transición sea lo más fluida posible para todos nuestros miembros existentes”, señaló la compañía. “Como parte de este trabajo, hemos deshabilitado temporalmente la acumulación de membresías para clientes existentes hasta después del lanzamiento”.

Si bien por ahora no está claro cuánto tiempo estará vigente esa suspensión temporal, Sony afirmó que quienes tengan cupones o códigos de prepago no los perderán.

“Tengan la seguridad de que su código de cupón sigue siendo válido y podrán canjearlo cuando su membresía actual caduque y se desactive, o después de que se lance el nuevo servicio PlayStation Plus en su área, lo que ocurra primero”, añadieron.

La nueva versión de PlayStation Plus pretende presentarse como la respuesta al Game Pass de Xbox, sin embargo, su operación será diferente y básicamente tendrá tres niveles de membresía que, de la mano de distintos precios, otorgarán acceso a más o menos funciones.

Así, mientras los suscriptores de PlayStation Plus pasarán a PlayStation Plus Essential, quienes pagan la membresía de PlayStation Now estarán en PlayStation Plus Premium.

Se espera que el nuevo PlayStation Plus comience a operar en Asia el 23 de mayo antes de desembarcar en otros continentes durante lo que resta de este 2022.