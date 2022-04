Sony pretendería que Jon Watts y Zendaya también sean parte de la próxima película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland

Pese a que Spider-Man: No Way Home fue todo un éxito tanto a nivel de crítica como de recaudación, ni Sony ni Marvel Studios han oficializado sus planes para una Spider-Man 4 con la versión del arácnido de Tom Holland.

De hecho, más allá de una declaración del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en estos momentos no hay ningún indicio formal sobre el desarrollo de la siguiente cinta live-action de Spidey.

Pero mientras la realización de otra película de Spider-Man parece inminente, un reciente reporte de Deadline entregó pistas sobre lo que Sony, el estudio que controla los derechos del héroe, pretendería para la película.

En el contexto del anuncio sobre la renuncia de Jon Watts a la dirección del reinicio de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios, Deadline indicó que Sony pretendería que Watts sea el director de la siguiente película de Spider-Man. Todo mientras también buscaría que Zendaya siga en la saga como Michelle Jones-Watson.

“Sony y sus productores de Spider-Man han dejado en claro que esperan reunir a Watts con Holland y Zendaya para continuar con la serie. Watts no se ha retirado oficialmente de esa franquicia, pero si sucediera, parece que sería en el futuro”, dice el reporte.

Si bien la continuidad de Holland como Spider-Man/Peter Parker es algo que se ha dado por sentado para la siguiente adaptación al cine del trepamuros, las participaciones de Watts y Zendaya generan más dudas. Después de todo, mientras después de No Way Home algunos fanáticos no tardaron en especular sobre qué director podría hacerse cargo de una eventual segunda trilogía del Spidey del MCU, el director se retiró del reinicio de Los Cuatro Fantásticos porque estaba agotado tras trabajar en las películas del héroe arácnido desde 2016.

Por otra parte, considerando que No Way Home terminó con MJ, Ned y el resto del mundo olvidando quién era Peter Parker, un regreso de Zendaya podría resultar un poco más complejo en temas narrativos ante el conmovedor final de la película más reciente.

Pero, como señala el reporte, esas son las ambiciones actuales de Sony por lo que todo podría cambiar de aquí al anuncio definitivo de esta Spider-Man 4.