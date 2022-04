Jon Watts ya no será el director del reinicio de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios

Las fechas de estreno de The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania no son lo único que cambió en esta jornada al interior de Marvel Studios. Después de todo, durante este viernes también se reveló que uno de los proyectos más esperados de la compañía se quedó sin director.

De acuerdo a Deadline, Jon Watts renunció a la dirección del reinicio de Los Cuatro Fantásticos que está planenado Marvel Studios.

Durante 2019 el director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland fue anunciado como la gran carta de Kevin Feige y compañía para llevar a la Primera Familia de Marvel al MCU, sin embargo, ahora Watts dejó el proyecto ¿La razón? Según Deadline aquí no habría nada “siniestro” y todo sería porque Watts necesita un descanso después de pasar casi 10 años completamente enfocado en las películas de Spidey.

Por ahora se desconoce quién tomará las riendas del esperado reinicio de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios, pero la compañía confirmó la salida de Watts.

“Colaborar con Jon en las películas de Spider-Man ha sido un verdadero placer. Esperábamos continuar nuestro trabajo con él para traer a los Cuatro Fantásticos al MCU, pero entendemos y apoyamos sus razones para retirarse”, señalaron Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios y Louis D’Esposito, el co-presidente de Marvel Studios. “Somos optimistas de que tendremos la oportunidad de trabajar juntos nuevamente en algún momento del camino”.

Todo mientras que por su parte Watts señaló: “Hacer tres películas de Spider-Man fue una experiencia increíble que me cambió la vida. Estoy eternamente agradecido de haber sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel durante siete años. Tengo la esperanza de que volvamos a trabajar juntos y no veo la hora de ver cómo se hace realidad la increíble visión de los Cuatro Fantásticos”.

Por ahora no está claro qué implica esta decisión de Watts para el futuro cinematográfico de Spider-Man porque aunque aún no hay nada oficial, Deadline dice que “Sony y sus productores de Spider-Man han dejado en claro que esperan reunir a Watts con Tom Holland y Zendaya para continuar con la serie”.

Esta nueva película de Los Cuatro Fantásticos aún no tiene una fecha de estreno.