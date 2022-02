Spider-Man: No Way Home eliminó una referencia a la película de Daredevil de 2003

A lo largo de Spider-Man: No Way Home se realizaron múltiples referencias a otras películas de Marvel e incluso a las cintas de Spidey de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sin embargo, de acuerdo a Charlie Cox, hay otro guiño que no llegó al corte final de la cinta más reciente de Marvel Studios y Sony.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Cox abordó su regreso como Matt Murdock en el contexto de No Way Home y contó que durante la producción de la película no se pasó por alto el hecho de que él no era el único con un pasado vinculado a Daredevil. Después de todo Jon Favreau, el actor tras Happy Hogan y director de Iron Man, interpretó a Foggy Nelson en la película de Daredevil de 2003.

En ese se sentido, Cox contó que se rodó una escena donde Happy realizaba un guiño al pasado de Favreau en las adaptaciones del vigilante de Hell’s Kitchen.

“No creo que lo usaran, pero agregamos un pequeño easter egg donde (Favreau) dice: ‘Sí, estoy un poco confuso (foggy en inglés) sobre cómo sucedió eso’ o algo así”, recordó Cox. “Ese fue un momento genial para conocerlo y conversar sobre todas esas cosas”.

Mientras Favreau fue el Foggy Nelson del Daredevil de Ben Affleck, Cox interpretó al Hombre sin Miedo en la serie de Daredevil emitida por Netflix. En ese sentido, en la misma entrevista el actor contó que dado que No Way Home marcaría su retorno como el personaje tras la cancelación de la serie, el director Jon Watts quiso dejar un espacio para los aplausos que sabía que llegarían por su cameo.

“Jon dijo: ‘Construí este momento en el que te revelamos, y nadie habla durante unos segundos porque la audiencia tendrá una gran reacción’”, rememoró Cox. “Estaba un poco avergonzado, como, ‘¿Estás seguro?’. Seguí la corriente, pero pensé: ‘Espero que no sea una decepción’. Pero recibí muchos mensajes de texto de amigos que estaban en el estreno o vieron (la película) el fin de semana de estreno, me decían que hubo una reacción vocal genial cuando apareció esa escena. Es una sensación extraña, pero estoy muy agradecido”.

Por ahora no está claro cuándo volveremos a ver al Matt Murdock de Cox, pero el actor espera que este sea solo el comienzo de su retorno como Daredevil.