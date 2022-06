Spider-Man: No Way Home tendrá un reestreno con nuevas escenas

Spider-Man: No Way Home volverá a los cines. Según anunció Sony durante esta semana, en el contexto de la celebración por los 60 años de Spider-Man, el próximo mes de septiembre se realizarán nuevas funciones de la cinta más reciente del arácnido.

Este reestreno de Spider-Man: No Way Home será conocido como Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version y, de acuerdo al anuncio de Marvel, incluirá “escenas adicionales y extendidas para más Spidey”.

Si bien aún no se detalla cuáles serán esas escenas, es preciso recordar que cuando se anunció el lanzamiento de las versiones hogareñas de Spider-Man: No Way Home se prometió que la película se presentaría de la mano 20 minutos de escenas nuevas con Andrew Garfield y Tobey Maguire. No obstante en la edición final aquello no se materializó completamente y bien podría ser parte de este regreso de la película dirigida por Jon Watts a los cines.

Tengan en cuenta que hasta el momento de la redacción de esta nota no se ha confirmado el reestreno de Spider-Man: No Way Home en Latinoamérica y Sony solo aseguró que la película volverá a los cines de Estados Unidos y Canadá el 2 de septiembre. En ese sentido, si quieren revivir No Way Home en este lado del mundo, las opciones siguen siendo el DVD/Blu-Ray de la película o su pronto lanzamiento en HBO Max.