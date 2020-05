Spike Lee no planea ir al cine hasta que exista una vacuna contra el COVID-19

Mientras muchos directores y actores esperan con ansias el día en que se puedan retomar las filmaciones de sus distintos proyectos de la mano de distintas medidas preventivas por el COVID-19, Spike Lee tiene claro que no planea exponerse hasta que exista una vacuna contra el nuevo coronavirus.

En una entrevista con Vanity Fair el director de Malcolm X recalcó que esta enfermedad es algo que debe tomarse con seriedad y que él no está dispuesto a correr riesgos innecesarios.

En ese contexto, al ser consultado respecto al desarrollo de su próximo proyecto, la adaptación de Prince of Cats, el director aseguró que no cree que las filmaciones de esa y otras películas de Hollywood puedan comenzar en el corto plazo.

“No van a hacer nada hasta la vacuna”, dijo Lee. “Sé que no voy a ir al cine. Sé que no voy a ir a un espectáculo de Broadway. Sé que no iré al Yankee Stadium. Corona es una perra. Corona no está jugando. Si andas jodiendo por ahí, te matará, vas a morir. No estoy listo para irme”.

Si bien, algunas producciones como las secuelas de Avatar están comenzando paulatinamente a retomar su trabajo, Lee cuestionó la efectividad de cualquier tipo de filmaciones mientras no exista una vacuna y aseguró que todavía no ha “visto una solución factible” para crear historias en este contexto.

“¿Cómo vas a hacer una escena de amor o una escena íntima? Quiero decir, ¿vas a hacer una película a distancia, como Saturday Night Live? ... No sé cómo lo haces", dijo el director.

Antes de la pandemia se esperaba que la producción de Prince of Cats comenzara durante el verano estadounidense en la ciudad de Brooklyn. Sin embargo, ahora todo eso está en duda y por el momento los fanáticos del director tendrán que contentarse con el debut de su nueva película, Da 5 Bloods, que está fijado para el 12 de junio en Netflix.