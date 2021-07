Stephen Strange estaría en el apogeo de sus poderes durante Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cuando Stephen Strange regrese a la pantalla grande con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el Hechicero Supremo tendrá un montón de problemas por delante y es que aunque aún no existe mucha claridad sobre la trama de la película, su titulo sumado a los eventos de WandaVision y Loki anticipan días ocupados para el personaje de Benedict Cumberbatch.

No obstante, aunque la película obviamente pondrá desafíos por delante para el héroe titular, recientemente su guionista anticipó que esta versión de Stephen Strange podría lidiar con todo desde el punto más alto de sus poderes.

En el marco de una reciente entrevista con el podcast Geek Vibes, Michael Waldron fue consultado sobre qué podía adelantar sobre la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Creo que Stephen Strange ha pasado por muchas cosas entre esa primera película y ahora”, dijo el guionista. “Esa primera película fue una increíble historia de origen de cómo se convirtió en hechicero, pero ahora ha pasado por eso. Ha peleado con Thanos (en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame) y está en el otro extremo, y está en una especie de en el apogeo de sus poderes. Así que es un lugar interesante para ponerse al día con él”.

Aparte de escribir a la secuela de Doctor Strange, Waldron también trabajó como guionista en la primera temporada de la serie Loki. En ese sentido, aunque el escritor no se refirió a los rumores sobre un cameo del dios de las mentiras en Multiverse of Madness, comentó que fue “genial” continuar construyendo historias para el MCU. Todo mientras también destacó a la colaboración con el director Sam Raimi.

“Esa fue la experiencia de mi vida. La pasamos muy bien escribiendo y desarrollando esa película el año pasado y luego filmando en Londres a fines del año pasado y principios de este año. Fue grandioso. Sam es un director increíble (y) el elenco de esa película es irreal. Así que es un viaje increíble”, sentenció Waldron.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness contará nuevamente con Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, pero también contemplará a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Xochitl Gomez como America Chavez y Benedict Wong como Wong, entre otros.

El estreno de la secuela de Doctor Strange está fijado para marzo de 2022.