Studio Ghibli da a conocer un nuevo póster de la nueva película de Hayao Miyazaki ‘The Boy and the Heron’

Desde Studio Ghibli han dado a conocer un nuevo póster de la más reciente película de Hayao Miyazaki, ‘The Boy and the Heron’.

The Boy and the Heron por ahora no tiene un estreno programado en América y cuenta una historia original inspirada en “How Do You Live?”, una novela clásica de la literatura japonesa publicada en 1937. Su historia aborda las dificultades de madurar y lo que significa ser una persona moral, en un escenario en el que Miyazaki, consciente de que le quedan pocos años de vida, buscó dejar la película como un legado para su nieto.

Cabe recordar que esta película se estrenó en Japón casi sin promoción y se convirtió en todo un éxito, y es la primera película de Miyazaki desde ‘The Wind Rises’ en 2013.

Recientemente se dio a conocer que el filme, a pesar de lo que se pensaba, no será el último de Hayao Miyazaki quien ya estaría pensando en su próximo proyecto.