Hayao Miyazaki ya estaría trabajando en su próxima película

En algún moetno se pensó que El niño y la garza sería la última película del aclamado director de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, sin embargo de acuerdo a sus propios colegas este ya estaría trabajando en su próxima película.

La información proviene desde el productor del estudio Toshio Suzuki, quien en conversación con el periódico francés, Libération (vía GamesRadar), señaló que “Él piensa cada día en este nuevo proyecto, ya no puedo detenerlo, ya me he rendido con eso. Ya no intento disuadirlo, aunque sea una mala película. En la vida, sólo el trabajo le encanta”.

Según agregó ”Empezó a hablar de este nuevo proyecto, así que no lo voy a detener más. Mientras él trabaje no me jubilaré. Tiene 82 años, creo que seguirá hasta que tenga 90 años y estaré junto a él en este viaje”.

Cabe recordar que la última película de Miyazaki se estrenó sin recibir ningún tipo de adelanto previo y se convirtió en todo un éxito en Japón.