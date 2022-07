Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase y Mariko Sato nos cuentan los cambios y novedades tras Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

Crisis Core, el spin-off que tuvo Final Fantasy VII, se encuentra próximo a regresar, y es que de forma paralela a los remake que está teniendo la popular entrega, desde Square Enix anunciaron hace unas semanas Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, un remaster del juego lanzado originalmente para PSP. Sobre el desarrollo de este, y las novedades que presentará es que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos algunos de los principales responsables del juego, Mariko Sato, productora; Yoshinore Kitase, productor ejecutivo; y Tetsuya Nomura, director creativo y diseñador de personajes de la entrega.

Dado los cambios que presentó en la historia Final Fantasy VII Remake, la primera duda que salta con esta nueva versión de Crisis Core, es si que presenta algún tipo de cambio en la trama, ante lo cual Mariko Sato nos menciona que el juego “Va a ser una narración fiel de la historia del Crisis Core Original. Así que no hay cambios en la historia y no habría ningún tipo de elementos adicionales en este aspecto”.

A pesar de esto, es que el juego presentará una serie de cambios en su jugabilidad, ya que junto con las mejoras gráficas que involucran este remaster, el juego cuenta con una serie de modificaciones que buscan adaptar su jugabilidad a las audiencias modernas. “el aspecto que más cambio es probablemente el sistema de Batalla, Zack puede conectar sus combos, y también hay atajos para la magia y habilidades”, nos menciona la productora, añadiendo que el sistema DMW (Digital Mind Wave) que posee el juego, también cuenta con modificaciones que “permiten experimentar de forma más fluida los combates”.

“Cuando las imágenes se alinean en el DMW, activarán Limit Breaks y invocaciones, y mientras en el Crisis Core original estas se activaban automáticamente, en Crisis Core Reunion lo hicimos para que estos puedan ser detenidos, así los jugadores tienen más control de cuando usarlas”, señala.

En la misma línea, el juego contará contará con voces en las escenas en que antes había sólo texto, a la vez que los archivos de audio han sido actualizados, con el compositor de la entrega original, Takeharu Ishimoto, regresando al proyecto para realizar algunos arreglos de las canciones que compuso.

Uno de los elementos que llamaba la atención del Crisis Core Original era que Gackt el artista japonés, fue el encargado de darle la voz a uno de los personajes, Genesis, en el juego. Ante la duda de si este regresará a grabar líneas, según nos señalan desde Square Enix, las apariciones del personaje en el juego original ya contaban con voces, y dado que no se agregan líneas con este remaster es que no habrán nuevas grabaciones con el artistas.

Las Razones para no hacer un remake

Final Fantasy VII remake, junto con traer de regreso uno de los juegos más populares de la historia, le dio una nueva vida de la mano de una jugabilidad adaptada a tiempso modernos, y por supuesto, excelentes gráficos. Para Crisis Core Reunion, desde Square Enix decidieron no optar por el mismo camino, apelando al trabajo y lo mucho que daría en llegar en caso de ser así.

Según nos señaló Yoshinori Kitase, existen dos razones, la primera que “en Final Fantasy VII Remake, todo el proyecto está haciendo Final Fantasy VII desde cero, y ese tipo de proyecto requiere un enorme esfuerzo, que toma un montón de tiempo y gente, y de hecho, entre el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake y Rebirth (segunda parte del remake) hay tres años. Entonces es algo que toma mucho tiempo, esfuerzo y si Crisis Core era hecho a la misma escala, la misma cantidad de tiempo y esfuerzo requeriría el desarrollo, y eso impactaría el calendario para todo el proyecto de Final Fantasy VII Remake. Queríamos asegurarnos que estos remake llegarán con una buen ritmo, así los jugadores tendrían la oportunidad de continuar experimentando estos juegos, y en orden para nosotros para lanzar Crisis Core Reunión entre Remake y Rebirth, esta era la mejor forma de proceder”.

“La segunda razón, es porque con un juego como Final Fantasy VII, que el título original se lanzó para PlayStation One, con un montón de polígonos visibles, los personajes no eran muy estilizados, sus proporciones no eran realistas, y el ambiente no era realmente 3D, en orden para Final Fantasy VII ser reimaginado para una audiencia moderna, realmente pensamos que teníamos que hacerlo desde cero, pero en Crisis Core, el lanzamiento original ya tenía personajes bastante realistas, con proporciones realistas, y visualmente no estaba tan por detrás”, menciona.

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

Con el anuncio de Crisis Core, es imposible que no se vengan a la mente otros spin-off que tuvo el popular juego, como Before Crisis: Final Fantasy VII y Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, y si existe la posibilidad de que estos regresen en un futuro.

“Con otros títulos como Before Crisis, este juego fue lanzado para modelos antiguos de celulares en Japón, y Crisis Core es un remake en dónde fuimos capaces de mantener la estructura básica del juego. Con Before Crisis tendríamos que cambiar la estructura del juego. Sería más como un remake completo como Final Fantasy VII, sólo para traerlo a consolas modernas tendría que ser rehecho, sería muy grande y no tenemos planes para eso”. menciona al respecto Tetsuya Nomura, agregando que para el caso de “Dirge of Cerberus, los hechos toman parte después de la historia de Final Fantasy VII, y ya que aún estamos trabajando en el proyecto de Final Fantasy VII Remake, y Dirge of Cerberus está más allá de eso, no tenemos ningún plan por el momento”.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion tiene programado su lanzamiento para este verano y llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam.