The Adam Project sería el tercer mejor estreno de una película original de Netflix

The Adam Project sería todo un éxito para Netflix de acuerdo a las cifras de la propia plataforma. Según recoge Deadline, cuando todavía no se cumple una semana desde el estreno de la cinta protagonizada por Ryan Reynolds, el streaming ya está sacando cuentas alegres con esa apuesta de ciencia ficción.

Concretamente, de acuerdo a Deadline, Netflix aseguró que entre el 11 y el 13 de marzo The Adam Project acumuló 92,4 millones de horas vistas por los suscriptores del streaming.

Previamente Netflix medía el desempeño de sus películas y series con un sistema que no tomaba en cuenta cuánto rato del contenido veían las personas, sin embargo, con esta nueva métrica la plataforma considera todas las horas que las personas vieron una de sus producciones, incluyendo repeticiones y aquellos que solo vieron la cinta de Shawn Levy una vez.

Así, The Adam Project se posicionaría como el tercer mejor estreno en la plataforma de una película original de Netflix y solo sería superada por Red Notice, la película de Gal Gadot, Dwyane Johnson y el mismo Ryan Reynolds que consiguió 148.7 millones de horas vistas en noviembre de 2021 y Don’t Look Up de Adam McKay que alcanzó 111 millones de horas vistas en el fin de semana de Navidad durante el año pasado.