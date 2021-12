The Book of Boba Fett entregará “una serie de respuestas” sobre la historia del personaje según Temuera Morrison

The Book of Boba Fett no solo tendrá la misión de explorar qué sucederá con Boba Fett tras los eventos de la segunda temporada de The Mandalorian, sino que varios fanáticos también esperan que la nueva serie de Star Wars resuelva algunas dudas que aún existen en torno al personaje.

Después de todo, aunque en el Universo Extendido existían ajunas historias al respecto, en el actual canon de Star Wars todavía no se detalla cómo sobrevivió Boba Fett al Pozo de Sarlacc.

En ese sentido, aunque The Book of Boba Fett perfectamente podría ignorar esa y otras inquietudes para potenciar el carácter misterioso del cazarrecompensas titular, Temuera Morrison aseguró que la serie igualmente entregará algunas respuestas.

Concretamente en el marco de una conversación con la revista SFX (vía Games Radar+), el actor detrás de Boba Fett confirmó que esta nueva serie de Star Wars resolverá algunas dudas sobre su personaje y la historia de la franquicia.

“Definitivamente habrá una serie de respuestas”, dijo Morrison. “Algunas respuestas largas. Algunas respuestas breves y claras. Algunas respuestas coloridas. Estamos llenando muchos vacíos”.

Si bien por ahora se desconoce qué respuestas entregará The Book of Boba Fett, es preciso recordar que un adelanto ya tanteó que la serie podría abordar qué pasó con Fett tras su caída al Pozo de Sarlacc en Return of The Jedi. Todo mientras es probable que lo vivió antes de su aparición en The Mandalorian también aparezca de la mano de su historia con Fennec Shand.

De hecho, Ming-Na Wen reafirmó que la dinámica de su personaje y Boba Fett será importante para el programa.

“En The Book of Boba Fett habrá mucha exploración de la dinámica entre Boba Fett y Fennec Shand, cómo se complementan y qué obtienen de esa relación”, dijo Wen. “Él es alguien a quien ella respeta y definitivamente se han unido después de que él la salvara. Eso le permitió darse cuenta de que podría estar mejor si no estaba sola. Ella ve su alianza con Boba Fett como un movimiento muy inteligente, en el sentido de que ella tendrá a alguien vigilándola. Y aunque podría ser un equipaje adicional tener que alinearse con otra persona, la recompensa para ella en este momento es mayor”.

“Y ya sabes, Boba murió, o pensamos que murió, en el Pozo de Sarlacc, así que creo que ambos tienen esas experiencias cercanas a la muerte en común. Ambos tienen una vulnerabilidad que entienden”, sentenció.

The Book of Boba Fett se estrenará este 29 de diciembre mediante Disney+.