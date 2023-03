The Last Of Us fijó la locación principal para el rodaje de su segunda temporada

Poco a poco están comenzando a avanzar los preparativos para el desarrollo de la segunda temporada de The Last Of Us y es que aunque solo han pasado algunos días desde que se emitió el final del primer ciclo de la serie, HBO ya eligió al sitio que servirá como base de operaciones para el rodaje de los próximos episodios.

De acuerdo a Deadline, la ciudad de Vancouver en Canadá fue la elegida para albergar la parte principal de la filmación para la segunda temporada de The Last of Us.

Por supuesto, los fanáticos del videojuego no tardarán en comenzar a imaginar a Vancouver como Seattle, el sitio donde se desarrolla gran parte de The Last of Us- Part II. No obstante, es importante recordar que el segundo ciclo solo adaptaría una parte del juego ya que los creadores esperan realizar otras temporadas para abordar todo lo que queda de la historia de Joel y Ellie.

La serie de The Last of Us es desarrollada por Neil Druckmann (de los videojuegos de The Last of Us) y Craig Mazin (Chernobyl) y su segunda temporada volverá a contar con Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel.

Pese a que aún se desconoce cuándo arrancará el rodaje, Ramsey estimó que la segunda temporada de The Last of Us recién llegaría entre fines de 2024 e inicios de 2025.

The Last of Us has zeroed in on its home base for season 2.

The HBO drama will set up shop in Vancouver for the continuing saga of Joel (Pedro Pascal), who’s been tasked with protecting a 14-year-old named Ellie (Bella Ramsey) who may be civilization’s last hope after a global pandemic