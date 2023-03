The Last of Us sería la serie más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica

The Last of Us no solo cerró su primera temporada con cifras positivas de audiencia en Estados Unidos, sino que también se quedó con un llamativo título en su emisión en Latinoamérica.

Según recoge Variety, tras la emisión del final de la primera temporada de la serie, Warner Bros Discovery anunció que The Last of Us “es el programa más visto en HBO Max en Latinoamérica”.

Si bien esa afirmación no es respaldó con una cifra concreta, es probable que se sustente en el promedio de audiencia de los nueve episodios de la serie basada en el videojuego homónimo, un recuento que solo en Estados Unidos superó al total de audiencia de House of the Dragon.

HBO Max debutó en Latinoamérica a mediados de 2021, por lo que sus grandes estrenos originales en materia de series han incluido a House of the Dragon, The Last of Us, Euphoria, Peacemaker, Succesion y The White Lotus.

En ese sentido, este logro de The Last of Us no deja de ser impresionante y fija un estándar considerable para el desempeño de la segunda temporada.