The PlayStation Revolution: Primer tráiler del documental por los 25 años de la consola de Sony

En 1995 fue lanzada la primera consola PlayStation en occidente, y desde entonces cada una de las sucesoras ha tenido un gran éxito y se han vuelto uno de los pilares del mundo de los videojuegos. Ante esto, y el próximo aniversario de la consola en occidente, es que se lanzará el documental From Bedrooms to Millions: The PlayStation Revolution', el cual realizará un repaso por el inicio de la marca y su historia.

Junto con mostrar detalles desconocidos hasta la fecha, el documental contará con entrevistas de varias personas de la compañía, como Mark Cerny, arquitecto en jefe de las últimas consolas de Sony, y Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment.

También contará con la voz de desarrollador como Hideo Kojima, creador de la franquicia Metal Gear, la cual tuvo en la primera PlayStation uno de sus juegos más reconocidos, Metal Gear Solid; también aparecerá Shinji Mikami, creador de Resident Evil y Dino Crisis; y David Jaffe, quien estuvo tras juegos como Twisted Metal.

From Bedrooms to Riches: The PlayStation Revolution se estrenará el próximo 7 de septiembre, y es dirigido por Anthony y Nicola Caulfield.