Thor: Love and Thunder no influirá en Guardianes de la Galaxia Vol. 3

No esperen que Star-Lord, Rocket y compañía mencionen alguna referencia a sus aventuras con Thor cuando Guardianes de la Galaxia Vol. 3 llegue a los cines en 2023. Si bien aquella nueva película del equipo espacial de Marvel Studios estará ambientada después de Thor: Love and Thunder, recientemente James Gunn confirmó que los eventos de la cuarta cinta del dios del trueno no influirán en su próxima producción.

Particularmente, en el contexto de la Comic-Con de San Diego 2022, Gunn fue consultado respecto a si el tiempo que los Guardianes de la Galaxia pasaron con Thor cambió en algo su dinámica. Después de todo, como se mostró en Love and Thunder, el Hijo de Odín pasó un buen tiempo recorriendo la galaxia con Star-Lord, Rocket, Groot, Drax, Nebula y Kraglin.

Pero Gunn aseguró que en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no se hará referencia a nada de eso porque simplemente no tomó en cuenta a Thor 4 cuando escribió la película.

“No, escribí el guión sin pensar que alguna vez estarían con Thor”, dijo Gunn a ScreenRant cuando le preguntaron sobre si el equipo había cambiado a raíz de sus andanzas con Thor. “No les ha afectado en absoluto (risas)”.

Aunque se estrenará casi un año después de Thor: Love and Thunder, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está en desarrollo desde antes de esa producción pero su realización se complicó por la pandemia y el despido y recontratación de Gunn.

Un tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se mostró en la Comic-Con de San Diego durante el fin de semana recién pasado, pero Gunn ya indicó que ese avance no llegará a internet hasta que sus efectos visuales estén mejor.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará en mayo de 2023 como parte de la “Fase 5″ del Universo de Marvel Studios.