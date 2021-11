Tom Holland adelanta que la próxima Spider-Man será “oscura y triste”

Como parte de una entrevista con la publicación Total Magazine, Tom Holland aseguró que la próxima película de Spider-Man será muy distinta a las dos entregas previas. De hecho, aseguró que lo que garantiza que eso suceda es el hecho de que será mucho más oscura.

“Lo que realmente va a sorprender a la gente es que esta película no es divertida”, explicó el actor. “Es oscura y es triste, y va a ser realmente conmovedora”, expresó como promesa.

“Verás a los personajes que amas pasar por cosas por las que nunca desearías que pasaran. Y estaba realmente emocionado de apoyarme en esa especie de lado de Peter Parker”, agregó el protagonista de la saga.

Recalcando que Peter es un tipo de personaje que siempre está con una postura “realmente positivo”, creyendo que siempre podrá arreglarlo todo, Holland explicó que Spider-Man: No Way Home le pondrá un desafío realmente difícil. “Él realmente estará pensando: no sé qué es lo que tengo que hacer. Ese es un aspecto del personaje que nunca antes hemos visto y estuve real, realmente entusiasmado de abordarlo”, remarcó.

Finalmente, explicó que aún no ha visto la película en su totalidad, pero los segmentos que ha visto lo han llevado a pensar que este es el mejor trabajo que el equipo ha hecho. “Es la mejor película de Spider-Man que nosotros hemos realizado. Realmente no creo que los fans estén preparado para lo que ellos han reunido. Sé que yo no estoy listo y sé que va a ser algo brutal”.

La película se estrenará en diciembre y, por ahora, más allá de los rumores, Tom Holland ha asegurado que “tres generaciones” de películas de Spider-Man van a reunirse en este proyecto.