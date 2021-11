Tom Holland dice que Spider-Man: No Way Home “son tres generaciones que se unen”

Spider-Man: No Way Home podría ser la película más grande del trepamuros hasta la fecha y es que aunque muchos ya tienen su cinta favorita de Spidey, la nueva producción protagonizada por Tom Holland promete unir a la franquicia de una manera sin precedentes.

Después de todo, aunque los principales rumores en torno a la película aún no son confirmados, recientemente Holland remarcó que su tercera cinta en solitario será una reunión entre las tres sagas live-action del arácnido en el cine.

En una entrevista con Total Film (vía Games Radar+) Holland habló de los villanos que formarán parte de esta película y aunque insistió que Tobey Maguire y Andrew Garfield no serían parte de esta entrega, apuntó a que No Way Home igual juntará “tres generaciones” de la mano del Doctor Octopus de Alfred Molina y el Electro de Jamie Foxx.

“La gente no me cree cuando digo que (Maguire y Garfield) no volverán. Pero la gente tendrá que creerme en algún momento”, dijo Holland. “Significa mucho para mí. La primera vez que ves a Doc y al resto de los personajes que regresan, es muy emocionante, y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen”.

Aunque el póster más reciente confirmó que Green Goblin también será parte de esta cinta, Holland solo habló de Doc Ock y Electro en su conversación con Total Film.

“Todos se ponen los pantalones de la misma manera por la mañana”, señaló Holland. “Fue interesante que esos tipos entraran porque tienen cierta propiedad sobre Spider-Man a su manera (...) estoy hablando de Alfred, Jamie y esos tipos. Ver entrar a Alfred y tener que adaptarse y cambiar a la forma en que se hacen las películas, pero también cambiar de director, y también (el hecho de que) ahora yo soy Spider-Man. Fue realmente interesante ver a estos actores adaptarse y cambiar lo que estaban haciendo para adaptarse a la era moderna”.

Si bien Holland fue muy cuidadoso con sus palabras, supuestas filtraciones recientes podrían darle un significado especial a las declaraciones del actor con miras al estreno de Spider-Man: No Way Home el próximo mes de diciembre.