Tom Holland contó cómo fue su primer encuentro con Willem Dafoe durante el rodaje de Spider-Man: No Way Home

Si quedaba algún tipo de duda al respecto después del tráiler más reciente de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland no dudó en resolver las potenciales preocupaciones de los fanáticos y confirmó categóricamente la participación de Willem Dafoe en la nueva película de Spidey.

En el marco del evento que Sony realizó para el lanzamiento del tráiler, el actor que interpreta a Spider-Man en el universo de Marvel Studios fue consultado respecto a cómo fue su primer encuentro con Dafoe en el rodaje de la película.

“En realidad hay una historia divertida sobre cuándo conocí a Willem por primera vez. Obviamente, en ese momento, todos los villanos de la película, era un gran secreto que estaban en la película. Así que caminaban por el set con estas capas puestas. Naturalmente, estos muchachos estaban muy emocionados de regresar y revivir estos roles“, dijo Holland.

“Pero llegaron al set una semana antes de comenzar a filmar para ver cómo era, conocer a Jon (Watts), conocerme a mí, pasar el rato en el set y pasarlo bien”, agregó. “Y simplemente me topé con este tipo con una capa. Yo estaba como, ‘Cuidado, amigo’. Él se quitó la capa y me asusté mucho. ‘Oh, mierda, el Goblin está aquí”.

Willem Dafoe interpretó a Norman Osborn/ Green Goblin en la primera película de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire y será uno de los múltiples villanos de las sagas cinematográficas anteriores de Spidey que aparecerán en No Way Home por cortesía de una trama vinculada al Multiverso.

Así, aunque Holland no entregó más detalles sobre su trabajo con Dafoe, el actor apuntó a las crecientes expectativas y rumores sobre la cinta indicando que uno de los ensayos que habría tenido con él fue “surrealista”.

“El primer ensayo que tuve con (Dafoe) fue bastante surrealista”, dijo Holland en el mismo evento (vía Indie Wire). “Fue bastante surrealista por razones de las que realmente no puedo hablar porque quiero que lo experimenten en el cine”.

Spider-Man: No Way Home fue dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Far From Home) y se estrenará este 16 de diciembre.