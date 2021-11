Un pequeño detalle del nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home impulsaría las especulaciones sobre los cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield

Después de varias semanas de especulaciones y expectación, Marvel Studios y Sony finalmente dieron a conocer el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home durante el martes pasado. Pero, aunque el adelanto finalmente confirmó la aparición de villanos como Electro, Green Goblin, Sandman y Lizard e incluso mostró un poco más de Doc Ock, no han sido pocos los fanáticos que han lamentado la ausencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en el avance.

Después de todo, aunque hasta ahora no hay nada confirmado al respecto, uno de los rumores más persistentes e importantes en torno a Spider-Man: No Way Home apunta a que ambos actores regresarán como sus respectivas versiones de Spider-Man en la tercera cinta encabezada por Tom Holland.

Pero aunque en el tráiler no aparecen ni Maguire ni Garfield, una nueva teoría sostiene que ambos efectivamente estarían al menos en una de las escenas que reveló el segundo avance de Spider-Man: No Way Home y simplemente habrían sido removidos para dicha promoción.

Esta especulación se generó a partir de la versión del tráiler que fue compartida por Sony Pictures Brasil y donde se puede apreciar que el rostro de Lizard realiza un extraño giro pese a que no hay nada frente a él.

¿No lo pudieron ver? Bueno, aquí hay un acercamiento a esa parte específica de la batalla.

De acuerdo a lo que plantea el tráiler más reciente de Spider-Man: No Way Home, en un punto de la película el Spidey de Tom Holland tendrá que enfrentarse al menos a tres villanos al mismo tiempo: Electro, Lizard y Sandman.

Pero aunque eso sin duda podría ser un desafío formidable para el trepamuros que habita en el MCU, ya hay quienes sostienen que esta batalla también implicaría a las versiones de Spider-Man de Maguire y Garfield. Todo tomando como sustento a las supuestas fotos filtradas que mostrarían una estructura similar a la que se aprecia en el fondo del adelanto y también considerando la forma en la que se desarrolla la acción en este clip donde solo Sandman parece estar dirigiéndose deliberadamente a Spidey.

En ese sentido, lo que sucede con Lizard solo contribuiría a sustentar estas conjeturas y se sumaría a la creciente expectativa por los potenciales cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home se estrenará este 16 de diciembre en Chile.