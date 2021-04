Un pequeño personaje secundario de Spider-Man: Homecoming aparece en el tráiler de Shang-Chi

El primer tráiler de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings incluye un montón de detalles sobre la nueva película de Marvel Studios, pero además de reparar en las escenas de acción y la trama de la cinta protagonizada por Simu Liu, los fanáticos no tardaron en descubrir una curiosa conexión entre esta nueva entrega del MCU y Spider-Man: Homecoming.

Resulta que en la escena donde Shang-Chi está peleando con unos sujetos en un autobús y justo cuando la cámara enfoca al personaje de Awkwafina, se puede apreciar a Zach Cherry.

Por supuesto, Cherry es una cara conocida para el MCU ya que apareció en Spider-Man: Homecoming como un personaje que simplemente es acreditado como “vendedor callejero”, pero a quien los fanáticos probablemente recordarán como el sujeto que le pregunta a Spider-Man sobre los videos de YouTube y le pide que realice una pirueta.

La escena de Shang-Chi donde aparece Cherry aparentemente está ambientada en San Francisco, mientras que esa parte de Spider-Man: Homecoming se desarrolla en Nueva York.

En ese sentido, probablemente podría existir una historia detrás de cómo ese personaje se trasladó de un lugar a otro, pero claramente eso no será el foco de la próxima película del MCU y todo apunta a que esto solo sería un easter-egg o un cameo para sorprender a los fanáticos.

Aunque quién sabe, quizás el personaje de Cherry también tenga guardada una petición para Shang-Chi.