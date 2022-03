Un repaso por las bases de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Si bien todo apunta a que durante este año no tendremos nuevas películas de Star Wars, las series para Disney Plus obviamente no serán las únicas fuentes de nuevo contenido de la franquicia y, en paralelo a los libros y cómics, este mes de abril también se concretará el esperado debut de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Pese a que evidentemente este no es el primer título de Star Wars realizado por LEGO, The Skywalker Saga probablemente es la apuesta más ambiciosa en esa línea. Después de todo, como adelanta su nombre, este juego abordará desde la trilogía original, pasando por las secuelas, hasta la nueva trilogía de la saga creada por George Lucas.

El lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga está planificado para este 5 de abril en diversas plataformas, pero en Mouse tuvimos la oportunidad de probar parte del juego con anticipación y a continuación les contaremos algunas de las bases que tienen que tener en cuenta para sumergirse en esta aventura galáctica con bloques.

Personajes y naves

En LEGO Star Wars: The Skywalker podrán experimentar aventuras en cualquiera de sus Episodios favoritos de Star Wars y en ellos no solo podrán moverse como un personaje, sino que podrán elegir a la figura más pertinente para la tarea que tienen que concretar o simplemente a su favorito. Es decir, mientras C-3PO será ideal para cuando quieran entender a personajes que hablan en lenguas distintas, probablemente disfrutarán paseando como Rancor en Coruscant.

Así, por ejemplo, en la misión sobre el Tantive IV que pudimos probar, los jugadores pueden recorrer la nave tanto como la Princesa Leia como el Capitán Antilles.

Por otra parte, cada personaje estará enmarcado en una clase y esa clase tendrá sus propias habilidades que los jugadores podrán desbloquear a medida que avanzan en el juego y obtienen “Kyber Bricks” (más sobre eso en los siguientes puntos).

Las clases incluirán: Jedi, Héroe, Carroñero, Canalla, Cazarecompensas, Villano, Droide de protocolo, Lado Oscuro y Astromech. Con esa consideración, en el caso de los Jedi, por ejemplo, podrán sumar mejoras vinculadas a la Fuerza o, en el caso de villanos como los stormtroopers pueden acceder a armas más letales.

Y si creían que con más de 300 personajes ya hay mucho que elegir, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga también ofrecerá una amplia cantidad de vehículos que abarcan desde clásicos como la nave de Boba Fett hasta otros transportes más genéricos de la saga.

Una apuesta de LEGO

Mientras obviamente muchas personas llegarán a este juego con la promesa de contenido de Star Wars, The Skywalker Saga no perderá su esencia como un título de LEGO.

En ese sentido, mientras su acción se desarrollará en locaciones que aparecieron en las películas y permitirá que los jugadores sigan la historia o exploren por su cuenta según lo que les parezca más divertido, este título desarrollado por TT Games se tomará licencias humorísticas como mostrar a stromtroopers haciendo de las suyas en el Tantive IV o incluir juegos como “Sandy soccer”, un puzzle en el que pueden jugar fútbol en Tatooine para conseguir cristales de recompensas. De hecho, hay hasta un modo que llamado “Galaxy Rave” que arma una gigantesca fiesta en la galaxia que incluso tiene tauntauns bailarines.

Pero claro, también podrán usar la Fuerza para completar tareas y derrotar enemigos con su lightsaber. Un gancho suficiente para cualquier fan de Star Wars.

Progreso y “Kyber Bricks”

Como mencionamos anteriormente, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga permitirá que jueguen siguiendo la historia o se muevan a su antojo. Todo mientras a lo largo del título podrán jugar en solitario o en modo cooperativo (algo que según los desarrolladores haría más sencillo derrotar a los villanos). No obstante, a medida que desbloqueen más Episodios tendrán acceso a más personajes y sus variaciones. Después de todo, figuras como Obi-Wan Kenobi estarán disponibles con aspectos basados en sus distintas apariciones.

Por otra parte, obviamente el progreso en el juego les permitirá visitar más planetas y mediante el datapad podrán revisar qué mundos están disponibles para sus vistas e incluso descubrir dónde pueden realizar misiones extra para obtener “Kyber Bricks”.

Aquellos “Kyber Bricks” son las recompensas que aparecen al derrotar enemigos, completar puzzles o destruir kybercomets (cometas que encontrarán en el espacio) y básicamente son los que le permite potenciar a sus personajes. Algo que querrán hacer porque no solo es parte de la diversión del juego, ya que los enemigos de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga pueden mejorar si repiten un mismo ataque.

Consideraciones finales

Aunque LEGO Star Wars: The Skywalker Saga se promociona como un juego de LEGO enfocado en todas las películas de la saga principal de Star Wars, su premisa no es una repetición interactiva de la saga y promete elementos distintivos para dar una experiencia más completa y sorprendente.

Así, por ejemplo, en la mencionada demostración en la parte del Tantative IV no solo se reviven momentos de la película original de Star Wars con un nuevo toque de humor, sino que como Leia pueden resolver puzzles y sortear desafíos para completar su misión. Por lo que aunque el aspecto de bloques de LEGO no estará ausente, la posibilidad de montar en distintos objetos, criaturas y naves, además de detalles como la arena que se agregará a la vestimenta de los personajes en Tatooine, prometen que este título no solo dará pie a memes y podría ofrecer algo más interesante.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga será lanzado este 5 de abril para Xbox One, Xbox Series X/S, PalyStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch.