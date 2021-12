Una conversación con la showrunner de The Wicther sobre el feedback de los fans, el rodaje durante el coronavirus y la expansión del mundo de la serie

Después de una espera bastante larga, la serie de The Wicther finalmente concretará a su regreso a Netflix durante esta semana y en ese contexto desde Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de la serie de Geralt de Rivia.

La segunda temporada de The Wicther obviamente sigue a los eventos del final del primer ciclo de la serie inspirada en los libros de Andrzej Sapkowski y, según precisa la descripción entregada por Netflix, sigue a un Geralt (Henry Cavill) que está convencido de que Yennefer (Anya Chalotra) murió en la Batalla del Monte de Sodden y decide llevar a Ciri (Freya Allan) al lugar más seguro que conoce: Kaer Morhen.

Pero el camino no será sencillo y la sinopsis remarca que “mientras los reyes, elfos, humanos y demonios luchan por la supremacía más allá de las murallas, Geralt de Rivia debe proteger a la Leoncita de Cintra de un peligro mucho mayor: el misterioso poder que ella misma lleva dentro”.

Aquí no entraremos en spoilers sobre las grandes revelaciones y giros de la segunda temporada de The Witcher, pero en nuestra conversación con Hissrich hablamos sobre uno de los cambios más llamativos respecto al primer ciclo y es que los nuevos episodios de la serie no cuentan las distintas líneas de tiempo que tanta confusión generaron en el primer ciclo.

Todo mientras la showrunner tanteó que pueden esperar de la música de Jaskier y también abordó el desarrollo del creciente universo de The Witcher que incluye a la ya confirmada tercera temporada de la serie principal, una serie spin-off live-action, otra película animada tras lo que fue The Witcher: Nightmare of the Wolf y una nueva producción familiar.

- Si bien la primera temporada contó con una buena recepción, uno de los elementos más controvertidos fueron las líneas de tiempo. Pero las diferentes líneas de tiempo ya no están en esta temporada y me gustaría saber si esa fue una decisión narrativa o una respuesta a los comentarios de los fans.

Lauren Schmidt Hissrich: “Es divertido porque ya habíamos terminado de escribir la segunda temporada cuando se estrenó la primera temporada. Entonces lo hicimos sin ese feedback. La verdad es que las (diferentes) líneas de tiempo solo estaban en la primera temporada para permitirnos contar las historias que teníamos que contar. Tan pronto como teníamos a Geralt, Yen y Ciri donde necesitábamos que estuvieran, no teníamos que aferrarnos a todas esas complicaciones porque los teníamos en la misma época y en el mismo camino.

Creo que la segunda temporada es mucho más fácil de ver. Entonces, creo que escucho a los fans sobre eso porque, aunque amaba las líneas del tiempo, entiendo que a veces son complicadas para las personas. Pero no tendrán que preocuparse por eso en la segunda temporada”.

- Dijiste que la segunda temporada ya estaba escrita cuando se estrenó la primera temporada, pero ¿pudieron hacer cambios en base al feedback de otras cosas que no sean las líneas de tiempo?

Hissrich: Absolutamente. La buena noticia es que una vez que teníamos los ocho guiones y las historias básicas de los ocho guiones, una vez que la primera temporada se estrenó, pudimos comenzar a ver que era lo que realmente estaba resonando con los fans, lo que no estaba (resonando) para nada, lo que amaban y lo querían ver menos. Y también pasó que se alineó con el cierre por COVID, tuvimos un cierre de cinco meses en la mitad de la producción y eso me dio tiempo para sentarme con los guiones y de verdad empezar a reflexionar sobre ¿Estamos contando las historias correctas? ¿Estamos contando (las historias) de la manera correcta? ¿Tienen nuestros personajes el foco que necesitan tener?

Y para mi lo principal que tomé de las reacciones de los fans sobre la primera temporada es que ellos sintieron que a veces las historias de los personajes fueron sacrificadas para establecer el mundo y entender los reinos y las políticas y la gente. Entonces, una vez que eso estaba hecho, pudimos ahondar un poco más en esos personajes y eso es lo principal a lo que regresé y en lo que trabajé durante ese momento: asegurarme de que cada escena, ya sabes, donde estuviese Fringilla nos diera una nueva pieza de información sobre quién es ella y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Si Geralt y Ciri estaban conversando, ¿estaban contando algo nuevo para ellos y la audiencia? Entonces ese fue el tipo de preguntas que pude hacer porque tuve ese tiempo para reflexionar.

-Obviamente el COVID no es algo bueno ni para alegrarse, pero parece que fue una especie de oportunidad para la serie porque aunque se filmó en la pandemia se ve bastante grande

Hissrich: Se filmó durante la pandemia y creo que realmente vivimos ambos lados de eso. Sí, absolutamente nunca me gustaría que esto volviera a suceder. Dios, por favor, no. Dicho eso una de las cosas que pasa en televisión es que a menudo estás en un ciclo de escribir, preparar y producir y después pasar a post-producción y después todo comienza otra vez, y no tienes tiempo para desacelerar y para darle a las cosas, no solo una segunda mirada, sino que mirar (las cosas) como un todo. En lugar de ¿es este episodio bueno? Las preguntas que comenzamos a hacernos eran ¿es este episodio la pieza adecuada del puzle para esta temporada? ¿Realmente sentimos que estamos obteniendo una historia completa de ocho horas divida en estos pequeños capítulos?

Entonces eso absolutamente nos ayudó, pero creo que lo otro que mencionaste, y que es reconfortante escuchar, es que pese a que se filmó durante la pandemia, teníamos un montón de restricciones y se filmó mucho en nuestros escenarios y backlots. Todo era local y no viajamos al campo que es algo que amamos hacer durante la primera temporada. Eso realmente puso más presión en nuestros equipos creativos para hacer que el mundo se viera más grande incluso cuando teníamos tantas restricciones y estoy muy orgullosa de esta temporada porque cuando la miras no parece una temporada que fue filmada durante el COVID.

-Cuando se estrenó la primera temporada ya existían los libros y los videojuegos de The Witcher, pero ahora este universo no solo ha crecido con esta temporada sino que hay películas animadas y un montón de otros proyectos en camino ¿Cómo trabajan para asegurarse de que esta serie permanezca como el centro de estas adaptaciones, informe a los otros proyectos y siga siendo algo entretenido?

Hissrich: Es una pregunta grande y me alegra que pienses eso. Diría que obviamente cuando recién empecé a hablar con Andrzej Sapkowski sobre adaptar su material, el fue muy directo conmigo respecto a que él quería. Obviamente los juegos también son una adaptación de su trabajo, entonces no esperaba que la adaptación fuese 1:1, ya sabes página por página, todo tiene que ser lo mismo, porque él es un hombre muy inteligente y sabe que lo que funciona en una novela no va a funcionar necesariamente en un videojuego o una pantalla de televisión. Y él básicamente solo dijo: ´Por favor captura el espíritu de The Witcher, eso es lo que realmente necesito que hagas’. Entonces eso es algo que siempre estamos chequeando.

Y, en términos de los programas en este universo, me gusta pensar en eso como otra forma de explorar las mismas historias. Ya sabes, tenemos diferentes actores, es la primera vez que- en realidad no, también hubo una serie de televisión polaca, iba a decir que la primera vez que tenemos actores interpretando estos papeles-. Pero es la primera vez que las audiencias modernas han visto interpretaciones de estos personajes que están fuera de los videojuegos o sus propias imaginaciones, entonces podemos darle vida a este proyecto de una forma que las audiencias no han visto recientemente y la verdad es que hay tanto material que es abrumador.

Ciertamente puede ser abrumador para mí y los guionistas intentar decidir qué vamos a adaptar y dónde hacemos calzar todo, que es desde donde surgieron ideas como Nightmare of the Wolf o Blood Origin, que es nuestro spin-off. La caída de Kaer Morhen, la conjunción de las esferas, esas son cosas que no tenemos tiempo para explorar en la serie principal, entonces las separamos para hacerles justicia por su cuenta y no sacar el foco de Geralt, Ciri y Yen, que son el centro de nuestra serie.

Ya sabes, nunca quiero alejar mi vista de esta pelota. Esta serie principal es lo más importante para mí, porque creo que es la columna que mantiene unido a nuestro universo de The Witcher en Netflix, entonces tiene que mantenerse fuerte. Tiene que mantenerse energética y desde ahí podemos diversificarnos.

La canción de la primera temporada, “Toss A Coin To Your Witcher”, se convirtió en todo un éxito ¿Cómo trabajaron para seguir esa canción en esta temporada?

Hissrich: Es un gran desafío y lo único que no queríamos hacer era tratar de superarnos a nosotros mismos. Competir contigo mismo es tonto. Tenemos esta gran canción en la primera temporada, nadie esperaba que fuese el hit que fue de esa manera tan amplia con los remixes y todo eso. Fue increíble.

(...) Joey Batey, quien interpreta a Jaskier, yo y el compositor Joe Trapanese hablamos mucho sobre cómo la música de Jaskier evoluciona en la segunda temporada, porque está en un lugar diferente. No es solo un bardo que quiere volverse rico y famoso, ahora tiene desafíos reales y emocionales con Geralt, porque Geralt es su mejor amigo. Entonces las canciones tienen este nuevo significado emocional, son mucho más maduras. Las amo, porque creo que son mucho más personales para el personaje y su viaje.

-Finalmente, para cerrar esta entrevista, ¿Qué es lo que más te emociona que los fanáticos vean en la segunda temporada?

Hissrich: Hay mucho. De verdad quiero que los fans vean el entrenamiento de Ciri para convertirse en una bruja. He hablado mucho abiertamente sobre cómo no le pusimos mucha atención a Ciri en la primera temporada como podríamos haberlo hecho y su historia terminó truncada y realmente no sabías quién era ella, entonces aunque sabíamos que estaba escapando, no sabíamos que estaba tratando de alcanzar ni hacia donde estaba corriendo.

En esta temporada su personaje se embarca en un viaje épico, no solo emocionalmente, sino que también físicamente. Ella quiere ser una bruja y Freya Allan, quien interpreta a Ciri, estaba muy interesada en aceptar esto con ambas manos, ella hizo todo su entrenamiento de acrobacias, peleas con espadas y, en el episodio 3, cuando se sube a esa pista de obstáculos es realmente impresionante y divertido. No puedo esperar a que la gente lo vea.

La segunda temporada de The Witcher se estrenará este 17 de diciembre en Netflix.