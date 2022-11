Una foto filtrada presentaría al elenco de Scream 6

De cara a un estreno proyectado para el próximo 10 de marzo, una nueva imagen filtrada daría cuenta de parte del elenco de la próxima película de la saga de Scream.

La imagen cuestión pone al centro de todo a Hayden Panettiere, quien volverá en el rol de Kirby tras su presentación en Scream 4.

A ella se suman los personajes que debutaron en la película anterior, incluyendo a Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), u Jenna Ortega (“Tara”).

Finalmente, la imagen también incluye a Dermot Mulroney, quien interpretará a un nuevo personaje, mientras que la gran ausente es Courtney Cox, quien será la única que volverá del elenco de la película original.

Vean la foto a continuación.

La película incluirá además a Samara Weaving (Ready or Not), Tony Revolori (Spider-Man: Homecoming), Jack Champion (Avatar: The Way of Water), Liana Liberato (The Beach House), Devyn Nekoda (Ghostwriter), Josh Segarra (Arrow) y Henry Czerny (Ready or Not).