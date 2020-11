Varios juegos de PS4 compatibles con PS5 experimentarían problemas en la nueva consola

Cuando todavía faltaban varias semanas para el debut del PlayStation 5, desde Sony aseguraron que los jugadores no tendrían que preocuparse por el catálogo de juegos disponibles para el lanzamiento de la consola ya que el nuevo dispositivo de la compañía sería retrocompatible con el 99% de los juegos de PlayStation 4.

En el papel esa promesa aparentemente se ha cumplido, sin embargo, desde Kotaku ponen una alerta sobre las condiciones de esa compatibilidad de algunos títulos.

Después de todo, en la tienda de PlayStation algunos juegos figuran con advertencias para su uso en PlayStation 5 y, por ejemplo, el apartado de Assassin’s Creed Syndicate en la tienda dice que “al jugar a este juego en PS5, es posible que se produzcan errores o experimentes un comportamiento inesperado y que algunas funciones para PS4 no estén disponibles”.

Dicha advertencia de “comportamiento inesperado” también figura en las páginas de la PS Store para juegos como Assassin’s Creed Unity y, de acuerdo a Kotaku, Ubisoft incluso habría publicado y luego borrado un artículo que detallaba estos problemas y también mencionaba que títulos como Assassin’s Creed Chronicles India y Space Junkies tampoco funcionarían bien o serían compatibles con el PS5.

Pero este problema no se acota a Ubisoft ni tampoco habría desaparecido con la eliminación de esa publicación y Kotaku sostiene que 115 juegos de PS4 presentarían la advertencia de “comportamiento inesperado” para PS5.

El reporte no detalló todos los títulos y estableció que, aunque en algunos como Everybody’s Golf y Hellblade: Senua’s Sacrifice encontraron problemas, todos estos serían menores.

En ese sentido, cabe destacar que Sony estableció que algunas funciones de juegos de PS4 no pasarían a PS5. No obstante, siempre es bueno recordar que hay que poner atención a la descripción de la PS Store antes de adquirir un juego de la generación pasada que tal vez no funcionará de manera óptima en la nueva consola.