Vean el tráiler de Chaos Walking, la postergada película con Tom Holland y Daisy Ridley

Parece que la espera por el estreno de Chaos Walking está por llegar a su fin y es que años después de las filmaciones originales de la película y tras múltiples retrasos, Lionsgate finalmente dio a conocer un tráiler de la producción protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley.

Chaos Walking fue dirigida por Doug Liman y está basada en el libro The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness.

Así, esta película seguirá la historia de Todd Hewitt (Holland), un joven que vive en un planeta distante y conocerá Viola (Ridley), “una chica misteriosa que aterriza en su planeta, donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres están afligidos por ‘el Ruido’, una fuerza que pone en evidencia todos sus pensamientos”, según anticipa la sinopsis.

Ese escenario obviamente complicará todo y la descripción de la película advierte que “en este peligroso paisaje, la vida de Viola está amenazada, y mientras Todd jura protegerla, tendrá que descubrir su propio poder interior y descubrir los oscuros secretos del planeta”.

Puedes ver el tráiler a continuación:

Chaos Walking también contará con actuaciones de Nick Jonas, Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo y Demián Bichir, y actualmente pretende estrenarse en enero de 2021.