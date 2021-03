Venom: Let There Be Carnage volvió a cambiar su fecha de estreno

La secuela de Venom volvió a cambiar su fecha de estreno. Siguiendo varios ajustes debido a la pandemia, Sony optó por modificar nuevamente sus planes para el debut de Venom: Let There Be Carnage y aplazó el lanzamiento de la película en un par de meses.

Hasta la semana pasada el estreno de Venom: Let There Be Carnage estaba fijado para el 25 de junio en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente Universal anunció que Rápido y Furioso 9 se estrenará ese mismo día, por lo que ahora Sony optó por mover el debut de la secuela de Venom hasta el 17 de septiembre.

De acuerdo a Variety, con esta nueva fecha de estreno Venom: Let There Be Carnage no tendrá que enfrentarse a otros grandes blockbusters en la taquilla de Estados Unidos y durante esas fecha sus rivales directos serán Death on the Nile y The Boss Baby: Family Business.

Venom: Let There Be Carnage será dirigida por Andy Serkis y como anticipa su título no solo retomará la historia de Tom Hardy como Eddie Brock/Venom sino que también explorará Cletus Kasady/Carnage, quien será interpretado por Woody Harrelson.