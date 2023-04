Vernestra Rwoh será interpretada por Rebecca Henderson en la serie The Acolyte de Star Wars

Vernestra Rwoh, uno de los personajes de Star Wars que forma parte de la era denominada como La Alta República, la cual es la época de mayor apogeo de los jedis, será parte de la nueva serie live-action llamada The Acolyte.

De acuerdo a lo revelado en el evento Star Wars Celebration, la jedi será interpretada por la actriz Rebecca Henderson, quien previamente fue parte de series como Westworld y Russian Doll.

El personaje debutó en la novela “The High Republic: Light of the Jedi”, la primera novela canónica de la era, la cual fue publicada en 2021, siendo escrita por Charles Soule.

A grandes rasgos, “Vern” es una prodigiosa jedi proveniente del planeta Mirial, ubicado en el borde exterior de la galaxia, que se instala como la jedi más joven en obtener el rango de “Jedi Knight” durante la era de la Alta República.

Además de la novela “Light of the Jedi”, también apareció en el cómic de la Alta República publicado en 2021.