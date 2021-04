WarnerMedia retomará a la marca Hanna-Barbera con su nuevo estudio europeo

La marca Hanna-Barbera volverá a figurar dentro de las divisiones de WarnerMedia. Después de varios años de ausencia de ese nombre, el conglomerado anunció que retomará la denominación de aquel clásico estudio para identificar a una de sus compañías en Europa.

Concretamente, según recoge Variety, WarnerMedia anunció que Cartoon Network Studios Europe ahora se llamará Hanna-Barbera Studios Europe.

La idea del conglomerado es que esta división sea su estudio de animación televisiva insignia en Europa, Oriente Medio y África. Todo mientras recupera al nombre del clásico estudio que dio origen a personajes como Scooby Doo, el oso Yogui, Tiro Loco McGraw, los Picapiedras y los Supersónicos.

Hanna-Barbera Studios Europe será comandado por Sam Register, el presidente de Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios, junto a Vanessa Brookman, la directora de EMEA para niños.

“A principios de este año, alineamos dos de los estudios de animación más poderosos de la industria en Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios y su colaboración ya está dando resultados muy emocionantes”, dijo Tom Ascheim, presidente de Warner Bros. global para niños, adultos jóvenes y clásicos. “Ahora, con Hanna-Barbera Studios Europe, estas tres marcas representan algunos de los artistas, personajes icónicos y propiedades más destacadas de toda la historia de la animación, lo que nos hace más que formidables en el panorama cada vez más competitivo de los medios de comunicación globales”.

Hanna-Barbera Studios Europe continuará trabajando en los proyectos que ya estaba desarrollando Cartoon Network Studios Europe como The Amazing World of Gumball, The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe y Elliott from Earth, pero también buscará nuevas producciones.