Watch Dogs: Legion y el desafío de volver cada personaje jugable

¿Cómo se desarrolla un juego de mundo abierto donde cada personaje es jugable? Sobre esto hablamos con Clint Hocking, Director Creativo de Watch Dogs: Legion, juego que fue lanzado hace tan sólo unos días y que nos pone en la piel del personaje que nosotros queramos.

Esta nueva entrega se sitúa en Londres, donde el grupo de hackers DedSec se prepara para combatir a un régimen autoritario que ha tomado el control de Reino Unido. Para esto DedSec recluta diferentes aliados para formar parte de la resistencia, siendo lo más atractivo que cualquiera se puede sumar con sus propias habilidades.

Desde los desafíos que significó esta tarea para el desarrollo del juego, hasta como fue que surgió la idea fueron algunas de los elementos que hablamos con Hocking.

¿Cómo ha sido el desarrollo del juego?

Ha sido largo, comenzamos en 2015, así que el mundo era un lugar muy diferente en ese entonces. Fue un largo proceso, para tener la innovación y el poder tener funcionando el hecho de jugar como cualquier personaje, todo el trabajo que teníamos que hacer fue enormemente desafiante, y hace un año Ubisoft decidió decidió dar a mucho de los juegos un tiempo extra para pulir y mejorar, y tuvimos esta gran oportunidad. Casi estábamos terminando el juego y nos dieron un año extra, ya llevábamos trabajando en el por cuatro años y no creo que nadie estaba realmente emocionado de ir por cinco, pero a la vez fue una gran oportunidad para tomar un juego casi completo, y ver como lo podemos pulir y hacerlo mejor. Ha sido un largo viaje, pero sin duda que ha valido la pena.

¿Cómo surgió la idea de hacer cada personaje jugable?

Recuerdo cuando vi el primer tráiler de Watch Dogs, y vas caminando por la calle y ves los nombres de los personajes, sus trabajos y algunos datos de su vida, y te das cuenta que todos en este mundo se siente mucho más real y más real que en otro juegos vistos, y creo que eso era un truco e ilusión en los juegos previos de Watch Dogs, así que cuando comenzamos a preguntarnos como sería una versión de siguiente generación de esto, la respuesta fue bastante clara, que todos los perfiles de los personajes no tienen que ser una ilusión, tiene que ser real y tiene que ser el juego, no tiene que ser una simulación, tiene que ser lo que juegas.

Así que comenzamos a construir la tecnología, que permite que todos tengan una casa un trabajo, una familia, una relación, y esa relación influye e impacta en cada uno, y al mismo tiempo sabíamos que si jugábamos un sólo personaje en esa simulación, sería una simulación por su propio bien y no sería valioso para la experiencia del jugador, así que nos dimos cuenta que debías ser capaz de jugar con todas estas personas diferentes, para que puedas experimentar sus diferentes vidas, perspectivas y diferentes ideas acerca del futuro, así que desde ahí es de donde provino.

¿Cómo afectó esto el desarrollo del juego?

Sabes, hacer cada personaje jugable es una innovación bastante desafiante y requiere construir equipos con las habilidades específicas para enfrentar algunos de los problemas. Cuando no sabes cuál será el personaje que utilizarán cuando vayan a una cinemática, por ejemplo la más grande, cuando confrontan al villano en el clímax del juego no sabes si será una señora de 80 años o un joven de 23, no sabes lo que estarán utilizando, no sabes cual será el color de su piel, no sabes cuál será el diálogo, así que tienes que ser capaz de generar una cinemática de la calidad de un juego de narrativa triple A, lo que significa, que necesitas escritores que puedan escribir diálogos que funcionen en este contexto, animadores que puedan lidiar con el hecho de que la animación en la cinemática va a cambiar dependiendo de quien esté en ella, necesitas rediseñar tu cinemática por completo en cuanto a la luz, si su piel es de color, o dependiendo del personaje que sea. Todos estos problemas necesitaban soluciones propias, con expertos determinados, y han pasado años desarrollando tecnología y trabajando en estos desafíos, entonces impacta en cada aspecto de la producción, fue un enorme esfuerzo.

¿Fue pensado desde un comienzo de esta forma?

Sí, creo, como dije, hemos estado en esto por cinco años, y en los primeros 3-4 meses, decidimos que al menos en el prototipo, e hicimos la exploración necesaria para jugar como cualquiera, y muchas cosas se probaron muy rápidamente, y muchas cosas se probaron imposibles y eso estaba bien porque fuimos capaces de decir estas son las cosas que podemos hacer, pero no vamos a hacer esto y esto, pero esto está funcionando y podemos continuar avanzando. Así que creo que lo supimos muy pronto, y la parte difícil fue pasar del concepto a la entrega final.

¿Qué tan diferente es de los previos juegos?

Creo que los juegos siguen una continuidad, en Watch Dogs utilizas a un héroe solitario enfrentando a una corporación maligna que usa la tecnología para explotar a las personas, con una organización criminal involucrada; Watch Dogs 2 lo primero que haces es reclutar a Marcus, y una de las últimas cosas que haces es una misión donde utilizas a todas las personas en DedSec, y deben trabajar juntos a medidas que cambias de uno a otro. Así que creo que cuando miras Watch Dogs: Legion, sigue la misma idea de personas luchando contra la corrupción, el abuso de poder, la tecnología cuando es usada para amenazar a las personas, y la idea de DedSec de ser un colectivo reclutando personas, creo que encaja todo junto de muy buena forma.

¿Hay personajes ocultos o más difíciles de conseguir?

Absolutamente, una de las cosas que era importante para nosotros, era no sólo reconocer la diversidad de gente en términos de su etnia, su edad o su género, era también reconocer que personas diferentes tienen diferentes habilidades, y personas tienen más hábiles o son más capaces, pero no significa que porque algunos sean más capaces o mecánicamente mejores en alguna forma, sean diferentes o menos iguales, era importante para nosotros decir que hay personajes, por ejemplo este o esta espía, que quizás tiene diferentes elementos, y un reloj especial, y quizás da pisadas silenciosas, y está el otro sujeto con un problema de apuestas, pero aún puedes reclutarlos en tu equipo y jugar con ellos, y ambos contribuir a la historia y a tu viaje personal.

Watch Dogs Legion fue lanzado el pasado 29 de octubre y se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.