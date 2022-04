Will Smith fue vetado por 10 años de los Premios Oscar

La Academia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas finalmente tomó una determinación respecto a Will Smith después de que el actor de Día de la Independencia golpeara a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Oscar.

Durante este viernes y como consecuencia de su esperada reunión para deliberar sobre Smith, la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió vetar al actor de todos los eventos organizador por la Academia durante los próximos 10 años.

En la práctica esto implica que hasta 2032 Will Smith no podrá asistir a ningún evento organizado por esa entidad incluyendo a los Premios Oscar. De hecho, según explica la declaración de la Academia, Smith no podrá participar ni siquiera de manera telemática de las próximas ediciones de los Oscar. Todo mientras que siguiendo su renuncia anunciada la semana pasada, el actor ya no será parte de ese organismo.

“Hoy, la Junta de Gobernadores convocó a una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia”, señalaron desde aquella entidad. “La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”.

“Esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo más amplio de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia. También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de sanación y restauración para todos los involucrados e impactados”, añadieron después de agradecer a Rock por mantener la compostura durante el incidente.

En una declaración recogida por Variety, Smith reconoció esta sanción diciendo: “Acepto y respeto la decisión de la Academia”.

Si bien esta determinación de la Academia prohibe que Smith participe en los Premios Oscar por la próxima década, el actor igualmente puede ser nominado y ganar una de esas estatuillas. Todo mientras el premio a Mejor Actor que recibió durante este año por su trabajo en King Richard no será revocado.